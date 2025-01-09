Укладка фанеры на деревянный пол Общество

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Для настила линолеума, ламината либо иного напольного покрытия, нужно тщательно подготовить основание.

Во многих случаях полы сделаны из досок, которые со временем становятся неровными, а значит непригодными для настила нового покрытия поверх них. Поэтому, часто нужна замена старого деревянного пола, либо его выравнивание. Для решения этой задачи делают настил из фанеры.

Рассказываем о правилах выбора листового материала, подготовке фанерной подложки и пола, а также вы узнаете как стелить фанеру на деревянный пол.

Выбор материала

Параметры, которые стоит учитывать при выборе листов из каталога:

Толщина щитов должна быть больше толщины финишного покрытия в два-три раза. Влагостойкость. Для помещений с высоким уровнем влажности (кухня, ванная, туалет, балкон), следует покупать водостойкую фанеру ФСФ. Для сухих помещений подойдет марка ФК. Сорт. Черновой пол из фанеры делают из материала 2 или 3 сорта. Не рекомендуем использовать листы 4 сорта, так как дефекты со временем скажутся на сроке службы.

Подготовка деревянного пола

Разберите плинтуса, замените гнилые и поврежденные элементы. Дополнительно прикрутите деревянные полотна саморезами к лагам (это нужно, чтобы избежать скрипа в будущем).

Устраните перепад высот превышающий 10 миллиметров. Обработайте поверхность антисептическими средствами и уложите вспененную подложку (нивелирует неровности и служит дополнительным утеплителем).

Подготовка фанеры

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в помещении 5 дней. Чтобы предупредить разрастание грибков, обработайте материал олифой, лаком или силиконовым маслом.

Как правильно укладывать фанеру на деревянный пол

Если вы сделали качественную подготовку, то уложить фанерные листы не составит труда. Пошаговый алгоритм:

Уложите листы по помещению и нанесите схему раскроя. Распилите листы электролобзиком, обычно делают 60*60 сантиметров. Уложите подложку. Постелите и закрепите фанерные листы.

Рекомендации:

Закручивайте саморезы от краев к центру. Шаг врезки саморезов составляет 15-20 сантиметров. Оставьте зазор между щитами примерно 2-3 миллиметра. Промежуток между стеной и фанерой составляет 10-15 мм. Край фанерного листа всегда лежит на опоре – доска, либо лаг. Длина шурупов должна превышать толщину фанерного листа в три раза. Стыки должны быть смещены на одну треть длины листа относительно друг друга. Высверлите места под крепежные элементы, чтобы полностью утопить шляпку.

Финишная обработка

После укладки заделайте швы между фанерными листами, используя шпатлевку по дереву. После высыхания шпатлевки будут неровности, которые устраняются наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Соблюдая нюансы и правила укладки фанеры на деревянный пол, в результате вы получите качественное покрытие, которое прослужит долгое время.

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