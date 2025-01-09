Укладка фанеры на деревянный пол

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Для настила линолеума, ламината либо иного напольного покрытия, нужно тщательно подготовить основание.
Во многих случаях полы сделаны из досок, которые со временем становятся неровными, а значит непригодными для настила нового покрытия поверх них. Поэтому, часто нужна замена старого деревянного пола, либо его выравнивание. Для решения этой задачи делают настил из фанеры.
Рассказываем о правилах выбора листового материала, подготовке фанерной подложки и пола, а также вы узнаете как стелить фанеру на деревянный пол.
Параметры, которые стоит учитывать при выборе листов из каталога:
Разберите плинтуса, замените гнилые и поврежденные элементы. Дополнительно прикрутите деревянные полотна саморезами к лагам (это нужно, чтобы избежать скрипа в будущем).
Устраните перепад высот превышающий 10 миллиметров. Обработайте поверхность антисептическими средствами и уложите вспененную подложку (нивелирует неровности и служит дополнительным утеплителем).
Перед монтажом дайте материалу отлежаться в помещении 5 дней. Чтобы предупредить разрастание грибков, обработайте материал олифой, лаком или силиконовым маслом.
Как правильно укладывать фанеру на деревянный пол
Если вы сделали качественную подготовку, то уложить фанерные листы не составит труда. Пошаговый алгоритм:
Рекомендации:
После укладки заделайте швы между фанерными листами, используя шпатлевку по дереву. После высыхания шпатлевки будут неровности, которые устраняются наждачной бумагой или шлифмашинкой.
Соблюдая нюансы и правила укладки фанеры на деревянный пол, в результате вы получите качественное покрытие, которое прослужит долгое время.
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