Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2025 17:52  [35] Нижегородцам рассказали, как справиться со стрессом после атаки БПЛА
29 января 2025 17:20  [95] Самая крупная часть установлена на строящийся теплоход проекта "Карелия"
29 января 2025 17:07  [128] Мэрия требует через суд снести дом в Дубёнках из-за возможных нарушений
29 января 2025 16:27  [119] Нижегородцам открыт предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c
29 января 2025 16:10  [149] Совершеннолетние школьники в Нижнем Новгороде сохранят право на льготное питание
29 января 2025 15:52  [173] Партию манго с насекомым-вредителем выявили в Дзержинске
29 января 2025 15:24  [145] Нарколог Фаворский рассказал нижегородцам об опасности спайсов и снюсов
29 января 2025 15:13  [174] Февраль в Нижегородской области будет теплее обычного
29 января 2025 14:30  [164] Водоканал в Лукоянове оштрафовали на 220 тысяч рублей за эконарушения
29 января 2025 14:11  [199] Ремонт Борского моста в Нижегородской области выполнен на 50%
Общество

Нижегородцам открыт предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

29 января 2025 16:27  [119] Общество
Нижегородцам открыт предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

Нижегородцам открыт предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте предзаказа на доступный ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками HONOR X9c. Предзаказ продлится до 3 февраля, а стоимость новинки начинается от 38 990 рублей. Накануне старта предзаказа МТС презентовала смартфон на специальном мероприятии в Москве.

HONOR X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38 990 рублей, а модели 12+256 ГБ - 40 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок часы HONOR CHOICE Watch, а также расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.

«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов – смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

О новинке

Вдохновленный флагманской серией HONOR Magic, дизайн HONOR X9c выглядит премиально, стильно и современно. Тонкий и легкий корпус удобно ложится в руку, а за элегантным внешним видом скрываются выдающаяся устойчивость к повреждениям, кремний-углеродная батарея рекордной емкости, а также технологии и функции, которые ранее встречались только в топовых смартфонах. HONOR X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, что делает его одним из самых компактных продуктов с батареей 6600 мА·ч и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трех эффектных цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.

Ориентированные на человека инновации — ключевая особенность продуктов HONOR, а надежность и долговечность традиционно становятся одними из ключевых требований к смартфонам доступного и среднего классов. HONOR X9c задает новые стандарты качества материалов, сборки, и выносливости корпуса. Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.

Корпус HONOR X9c получил степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства. Новинка прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды, а также на глубину до 25 см в течение 5 минут. Кроме того, специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надежным спутником для любых сценариев.

AMOLED-экран HONOR Eye Comfort с разрешением 1.5К обладает высокой пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и широкий цветовой охват с кинематографической палитрой DCI-P3. Для комфортного взаимодействия при любом окружающем освещении и в темное время суток доступны флагманские технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а также ШИМ-частота 3840 Гц, гарантирующая полное отсутствие видимого мерцания при управлении подсветкой.

Смартфон демонстрирует один из лучших показателей автономности в своем классе за счет кремний-углеродной батареи повышенной емкости 6600 мА·ч и чипа управления питанием HONOR E1, который повышает работоспособность на жаре и морозе. Аккумулятор демонстрирует стабильную работу при температурах от -55°C до +30°C. HONOR X9c поддерживает до 20 часов аудиовызовов при температуре -55°C и до 30 часов при температуре +30°C. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе технологий искусственного интеллекта позволяет поддерживать до 50 минут непрерывных звонков при уровне заряда всего 2%. Впервые в серии HONOR X смартфон поддерживает сверхскоросную зарядку, а в комплект поставки входит адаптер HONOR SuperCharge 66 Вт.

HONOR X9c оснащен основной камерой 108 Мп с оптической стабилизаций и технологией съемки AI Motion Sensing. Помимо автоматического захвата движения, а также улучшенного качества фото и видео на ходу и при недостаточном освещении, смартфон поддерживает три режима портретной съемки: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x. Кроме того, для получения идеальных кадров пользователям доступен AI-ластик, обеспечивающий быстрое удаление нежелательных объектов и прохожих на фотографиях.

Фото: МТС

Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal   

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС Связь Сотовые операторы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph