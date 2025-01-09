Самосуд над педофилом учинили жители Первомайска Происшествия

Самосуд над педофилом, который надругался над подростком, устроили жители Первомайска. Подробности этой истории сообщает телеканал "Кстати...".

Как стало известно, преступление произошло в общежитии, причем сам маньяк ранее уже был судим за кражу и разбой. Пострадавший школьник зашел в здание в гости к своей однокласснице, а подозреваемый воспользовался тем, что подросток оказался в какой-то момент один.

После случившегося жители, узнав о ЧП, сильно избили насильника. Мать обвиняемого Татьяна Петровна заявила, что ей поступали угрозы убийством и она была вынуждена уехать из города. Что касается подозреваемого, то в настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что полиция задержала кстовчанина, подозреваемого в изнасиловании.