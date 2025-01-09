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Культура и отдых

«Шик, блеск, красота!» - Гия Эрадзе привёз в Нижний Новгород новое цирковое шоу

30 января 2025 09:56  [118] Культура и отдых

Стало уже традицией, что новый год в нижегородском цирке начинает одно из шоу продюсерского центра Гии Эрадзе. На этот раз нижегородцы смогут увидеть программу «Королевский цирк», созданную совместно с Российской государственной цирковой компанией.

29 января на манеже состоялось показательное шоу, на котором побывала наш  корреспондент. А сами гастроли начнутся 1 февраля и продлятся до мая.
 В России Гию Эрадзе знают как обладателя высших наград цирковых фестивалей и конкурсов. Также Заслуженный артист РФ получил главную цирковую награду мира — «Золотой клоун» Международного фестиваля в Монте-Карло. 

Организаторы  проекта обещают нижегородцам увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей.

«Каждый год мы приезжаем в Нижний Новгород. Это уже добрая традиция. И этот год — не исключение. Зрителей ждёт много новых номеров на протяжении большого трёхчасового шоу», — рассказал Гия Эрадзе.

Каждое действие на манеже — это отдельный самостоятельный мини — спектакль. Зрители увидят номера, наполненные сложнейшими трюками, дрессурой животных,  авторской музыкой и декорациями и эксклюзивными роскошными костюмами, созданными самыми известными столичными дизайнерами. Шоу «Королевский цирк» отличается  смешением разных форм сценических искусств: эстрады, цирка и новым — театра. А сопровождает его  роскошный эстрадный «Королевский балет».  

Для представления в Нижний приехало несколько фур декораций, которые  воссоздают атмосферу настоящего королевского дворца, который украшен хрустальными и золотыми люстрами и декоративными колоннами.

«В моем понимании цирк — это шик, блеск и красота. И вообще у меня уже есть собственный стиль — «стиль Гии Эрадзе», который сегодня знает вся страна. Зритель знает, что  он увидит масштабное шоу, уникальные костюмы. Все должно быть в стразах — это моё восприятие цирка, я так его вижу, как режиссёр-постановщик. Но главное – всё, что мы создаём,  мы делаем для зрителя», — рассказал  Гия Эрадзе. И объяснил, что одним из главных в цирке  для него являются животные, и он не мыслит цирка без них.  Так что на представлении зрителей ждут встречи с прекрасными четвероногими  артистами.

В номере про русскую зиму это будут  северные олени, белые лисы,  псовые борзые, в номере про Испанию – суровые тяжеловесы – яки. Промчатся по манежу и  вороные фризы – мощные прекрасные кони.  А второе отделение программы посвящено знаменитой дрессировщице Маргарите Назаровой, чьё имя носит нижегородский цирк.  В нём на арену вместе со своими питомцами выйдет обладательница титула «Принцесса цирка», знаменитая на весь мир  дрессировщица тигров  Людмила Суркова. Она, как и её великая предшественница,  одна работает в клетке с тиграми. 
На конференции дрессировщица рассказала, что главное при работе с хищниками – их не бояться, а одаривать  лаской и любовью, не забывая о технике безопасности. 

«У меня росли малыши дома, я их воспитывала. А своих детей не боятся! Страха нет. Но есть опасные ситуации, где нужно соблюдать правила безопасности», — отметила Людмила Суркова.

Продемонстрируют в представлении  своё мастерство зрителям эквилибристы, жонглёры, гимнасты. Отточенные трюки  поразят зрителей своей сложностью и красотой. 

На арене в шоу словно чудом появится  настоящая многотонная карусель, вокруг которой кружат  велосипеды, в то время как жонглёры одновременно кидают более  семидесяти булав! А в  завершении программы  зрителей ждёт один из уникальных номеров -  головокружительный аттракцион «Анна». Без страховки гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина  показывают под куполом цирка встречу и расставание Карениной и Вронского. За этот номер они получили высшую награду фестиваля «Золотой слон». Номер произвёл фурор в цирковом мире – артистам зрители аплодировали стоя! Воздушные гимнасты выполняют уникальные и опасные трюки без страховки под самым куполом цирка. И конечно, получат от нижегородцев заслуженные аплодисменты.

На протяжении всего представления шоу сопровождает эстрадный «Королевский балет», поражающий своими костюмами и мастерством танца. Увидеть представления можно по субботам и воскресеньям до конца апреля. Пока запланировано по два представления в день, но на февраль билеты почти все раскуплены и  будут дополнительные показы по четвергам. Все подробности можно узнать на сайте нижегородского цирка.

Текст: Ольга Севрюгина

circus-nnovgorod.ru

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Фотоархив шоу «Королевский цирк».

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Теги:
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