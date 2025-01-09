Что такое страхование ипотеки и зачем оно нужно риэлтору

Заработок риэлтора зависит от умения решать задачи клиента так, чтобы он оставался довольным. Процесс покупки недвижимости довольно сложен, а если это связано с оформлением ипотечного кредита, количество трудностей для неискушённого покупателя возрастает в несколько раз. Теперь перед риэлторами открываются дополнительные источники заработка: платформы онлайн-страхования предлагают вознаграждение за клиентов. Расскажем, как это работает, и зачем риэлтору помогать клиентам с оформлением ипотечной страховки.

Введение

Страхование ипотеки — это услуга страховой компании по защите имущества от ущерба в результате непредвиденных событий. Ипотечное жильё находится в залоге у банка, и всё это время оно должно быть застраховано. Без оформления страховки финансовая организация не выдаст ипотечный кредит. На этом строится дополнительный заработок риэлтора: когда он помогает с подбором и покупкой полиса, страховщик платит вознаграждение.

Участие риэлтора заключается в следующем: он помогает клиенту подобрать компанию, у которой есть подходящие программы. Страховщики неодинаково подходят к формированию линейки продуктов. Одни работают во всех направлениях, предлагая клиентам настраиваемое покрытие, другие специализируются на некоторых видах страховки и предоставляют по ним выбор от минимального покрытия до расширенных вариантов.

Что такое страхование ипотеки

Ипотечное страхование делится на обязательное и добровольное. К первому относят защиту залогового объекта от повреждений. Без покупки такого полиса кредитное учреждение не вправе оформлять ипотечный договор, и это не прихоть банка, а требование закона.

В добровольном порядке заёмщики страхуют жизнь, здоровье и титул. В случае утраты трудоспособности по причине болезни или травмы СК выплатит банку остаток кредита, и гражданин не потеряет недвижимость. Титул страхуется для того, чтобы не потерять право собственности на объект при возникновении спорных ситуаций. Этот вид страховки целесообразно выбирать при покупке жилья или участка на вторичном рынке.

Ряд страховщиков предлагают расширенные программы, например, страхуют нежилые помещения, коммерческие здания, объекты с нестандартными характеристиками.

Влияние на процесс покупки жилья

Оформление обязательной страховки — условие, без выполнения которого банк не выдаст ипотечный кредит. После предварительного одобрения у заёмщика есть время до подписания договора, в течение которого он выбирает страховщика. Оформление полиса может происходить одновременно с подписанием кредитного договора или до этого. Чем быстрее покупатель подберёт вариант, тем раньше будет подписан договор ипотечного кредитования.

Оформление добровольной страховки позволяет воспользоваться ипотечным кредитованием по сниженной ставке. Так, если гражданин покупает комплексную программу по защите жилья, жизни, здоровья и титула, банк может предложить снижение ставки на 0,5-1%.

Важность знания рынка для риэлтора

Риэлтору необходимо знать рынок, чтобы понимать, что получает клиент вместе с полисом. Он должен уметь донести это простыми словами до заёмщика и помочь сделать выбор в соответствии с потребностями. На первый взгляд, условия в СК похожи, но каждая предлагает что-то особенное, чего нет у других. Кроме того, при одинаковом наполнении различается стоимость полисов, есть нюансы по выплатам, списки ограничений и исключений.

Прежде чем предлагать варианты страховки, риэлтору стоит разобраться в наполнении полисов, их стоимости и размерах возмещений. Тогда он может с уверенностью объяснять, почему у одних лучше, чем у других. Умение подбирать ипотечную страховку напрямую влияет на заработок. Компании устанавливают неодинаковые размеры КВ, и при оформлении полиса с одинаковыми параметрами вознаграждение у двух страховщиков может отличаться на 2-5 тыс. руб. и более, в зависимости от цены квартиры и размера кредита. Агенты по недвижимости со стажем разбираются в тонкостях рынка и зарабатывают на оформлении полисов ежемесячно по 120-150 тыс. и более.

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