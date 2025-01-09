Wink.ru представляет премьеры, с которыми февраль пролетит быстро и нескучно Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

Февраль — самый короткий месяц года, но даже его хочется ускорить, чтобы быстрее встретиться с весной. Онлайн-кинотеатр Wink.ru знает, как сделать длинные зимние вечера короче, и предлагает зрителям промчаться через февраль в весну с помощью кинопремьер разных жанров — от драмеди до исторического кино.

Сразу несколько новинок месяца исследуют тему семейных отношений, но каждая делает это по-особенному — одна сквозь смех, другая — сквозь слезы. Героям российского комедийного сериала «Семейка» (18+) Сергею (Борис Дергачёв) и Наде (Ольга Дибцева) семнадцать лет брака подарили не только троих детей, но и глубокое взаимное раздражение. И теперь кажется, что из общего у них — лишь кризис среднего возраста. В надежде выбраться из него пара обращается к психологу (Вадим Демчог). Есть ли способы не поддаваться на манипуляции свекрови? Как решать подростковые проблемы двух абсолютно непохожих друг на друга близняшек? Чем занять гиперактивного сына, который слишком рано начал строить хитроумные бизнес-схемы? А главное — как, наконец, перестать бесить друг друга? Кажется, эти вопросы похожи на вечные. Найдут ли герои ответы на них? 1 февраля Wink.ru начнет показ уже второго сезона сериала.

Способы преодолеть семейные кризисы ищут люди во всех странах. Может, поэтому дорама «Хороший партнер» (18+) стала одним из самых популярных проектов в Южной Корее? Этот сериал рассказывает о насыщенных буднях специалистов по разводам. Адвокат ЧаЫн-гён (Чан На Ра) считается лучшей в своей сфере. В одном из дел эта волевая женщина сталкивается с начинающим юристом, не терпящим несправедливости. Все происходит в тот момент, когда собственный брак звездного адвоката трещит по швам. За что хвататься? Сериал будет доступен зрителям Wink.ru 7 февраля.

В российской драме «День недели — любой» (18+) переплетаются вечные темы: жизнь, смерть и между ними — любовь. Алексей (Михаил Тройник) и Туся (Евгения Крегжде) прожили всю жизнь вместе. Однажды мужчина знакомится с юной Луизой (Дарья Квасова) и всё меняется. Алексей сопротивляется новому чувству, но оно затягивает его все сильнее. Мужчина пытается жить двойной жизнью, однако с каждым днем понимает — однажды придется сделать выбор: остаться с тяжело больной женой или с головой окунуться в новые отношения, у которых, в отличие от старых, есть будущее. В декабре 2024 года фильм стал одним из лауреатов кинофестиваля «Зимний», где жюри отметило работу оператора Шандора Беркеши, — ему удалось создать удивительно подходящую этой истории визуальную атмосферу. Погрузиться в нее зрители смогут 20 февраля.

В отличие от героев предыдущих семейных историй героиня драмеди«Цветы жизни»(16+) доктор Надя (Анна Банщикова) любит свободу и не спешит оказаться замужем. Днем на работе она скрывает отношения с коллегой-психотерапевтом, а вечерами проводит время в компании бармена. В общем-то, Надю интересует только работа. Возможно, именно поэтому она — лучший педиатр столицы. Всё меняется, когда погибает ее сестра и оставляет после себя приемную дочь Сашу (Василиса Коростышевская). Надя не готова стать опекуном, поэтому решает найти биологических родителей девочки. Этот сериал Wink.ru начнет показывать 1 февраля.

Но семья — это прежде всего, множество счастливых минут и часов, которые можно проводить вместе. Например, за просмотром мультфильмов. Особенно, если это — волшебные сказки с приключениями, как «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+). Поэтому 6 февраля онлайн-кинотеатр Wink.ru приглашает зрителей посмотреть новую историю про этих верных друзей. На этот раз на кону — честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука, как назло, куда-то исчезла. Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и посостязаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.

Еще больше приключений — целых 52 серии — ждет зрителей в итальянском мультипликационном сериале «Три мушкетёра» (6+). Его авторы по-своему прочитали любимый многими поколениями авантюрный исторический роман Александра Дюма и сделали главных героев …девушками. В остальном это все те же свободные, жизнерадостные и смелые Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис. Подруги противостоят любому, кто осмеливается бросить вызов молодому королю Людовику XIII. Они раскрывают заговоры, сражаются с недругами и одерживают победу за победой над коварными злодеями, следуя знаменитому мушкетерскому девизу: один за всех, и все — за одного! Мультсериал будет доступен для зрителей с 1 февраля.

Ну и конечно, именно зимой нужно успеть открыть для себя Арктику: 20 февраля в онлайн-кинотеатре Wink.ru начнется показ масштабного проекта из линейки WinkOriginals — сериала о легендарной операции по спасению экипажа советского ледокола «Челюскин. Первые» (18+) от продюсера Фёдора Бондарчука.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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