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Культура и отдых

Премьера "Королевского цирка" с аншлагом прошла в Нижнем Новгороде

03 февраля 2025 12:30  [9] Культура и отдых

Фото: фотоархив шоу "Королевский цирк"

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В минувшие выходные Нижегородский государственный цирк имени Маргариты Назаровой стал площадкой для грандиозной премьеры шоу «Королевский цирк» (0+). Постановка заслуженного артиста России Гии Эрадзе прошла с аншлагом, вызвав восторг у зрителей, которые с нетерпением ждали этого события.

Роскошь и волшебство на манеже

С первых минут публика погружается в атмосферу величественного королевского дворца. Роскошные декорации, созданные российскими художниками, полностью преобразили манеж. Под самым куполом цирка возвышается золотой замок, украшенный стразами и бархатом, световые фермы усыпаны сверкающими люстрами, а динамичные LED-экраны сопровождают шоу захватывающими видеорядами.

Связывающим звеном между номерами стал приглашенный артист Большого Московского цирка на проспекте Вернадского – клоун Мик, заслуженный артист России Николай Кормильцев. Он виртуозно взаимодействует со зрителями, вовлекая в представление и детей, и взрослых. Вместе со своей спутницей он не только развлекает публику, но и создает трогательные моменты, например, когда зал дружно задувает свечи на праздничном торте.

Животные – неотъемлемая часть цирка

Гия Эрадзе убежден, что «настоящий российский цирк» невозможно представить без животных. В программе «Королевского цирка» зрителей ждут уникальные номера с пушистыми артистами.

Особое место занимает грандиозный аттракцион «Дикий мир» – выступление заслуженной артистки России Людмилы Сурковой с десятью тиграми. В этом году номер посвящен памяти выдающейся дрессировщицы хищников Маргариты Назаровой.

Во втором отделении шоу зрителям предлагают погрузиться в историю великой артистки. Короткометражный фильм, основанный на архивных кадрах, рассказывает о жизни Народной артистки РСФСР Маргариты Назаровой. Автором сценария выступила Яна Раймондовна Лепассар.

Кроме тигров, в представлении участвуют яки, лошади, лисы и благородные олени.

Высший пилотаж и драматизм на высоте

Шоу впечатляет разнообразием воздушных номеров. Артисты исполняют сложнейшие трюки под куполом цирка, завораживая зрителей своей грацией и смелостью.

Наибольший эмоциональный отклик вызвал финальный номер «Анна» – проникновенная постановка воздушных гимнастов Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина. Их выступление, созданное по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», стало кульминацией шоу. Зрители с замиранием сердца следили за трагической историей любви, проживая ее вместе с артистами.

Цирк, который выходит за границы жанра

Гия Эрадзе – признанный мастер циркового искусства, известный своим неординарным подходом. Его постановки – это уникальный синтез театра, эстрады и цирка.

Каждый номер – это мини-спектакль, в котором гармонично переплетаются высший уровень трюковой работы, искусство дрессуры, яркие образы артистов, авторская музыка, продуманные декорации, профессиональное световое оформление, спецэффекты и эксклюзивные костюмы.

Шоу «Королевский цирк» – совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк». Его гастроли в Нижнем Новгороде продлятся всю весну, давая зрителям возможность прикоснуться к настоящему цирковому волшебству.

Реклама. ИП Онуфриенко Анна Петровна. ИНН 583412606545
Фотоархив шоу «Королевский цирк».

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Теги:
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