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Спорт

Первая в регионе ассоциация единоборств "Мастера боевых искусств" начала свою работу

05 февраля 2025 15:48  [81] Спорт

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Новая спортивная ассоциация "Мастера боевых искусств" появилась в Нижегородской области – её участниками станут юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщил президент Ассоциации, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор Нижегородского института управления Президентской академии Александр Парамонов.

По его словам, созданию Ассоциации предшествовали масштабные мероприятия, проводимые Нижегородским институтом управления Президентской академии: турнир по боксу "Сила и единство", фестивали единоборств: "Президентская академия – академия высших достижений" и "Мастера боевых искусств".

Он также добавил, что ключевыми задачами Ассоциации наряду с организацией и проведением мероприятий станут благотворительная деятельность, разработка новых программ, проектов, методик и технологий в области физической культуры и спорта, представление и защита интересов членов Ассоциации для продвижения общих и профессиональных интересов.

"Архитектуру дальнейшей работы и планы мы сейчас выстраиваем и корректируем. Главное – что есть желание работать вместе, сообща", - уточнил Александр Парамонов.

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Теги:
единоборства РАНХиГС
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