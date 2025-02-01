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Общество

Полезные функции Samsung S24, о которых вы могли не знать

06 февраля 2025 11:35  [94] Общество

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Флагманские смартфоны становятся всё умнее, а их возможности — всё шире. Но часто мы используем лишь базовые функции, даже не подозревая, что в нашем устройстве спрятаны интересные фишки. «Самсунг С24» — один из самых продвинутых гаджетов на рынке, и у него есть несколько крутых возможностей, которые сделают вашу жизнь удобнее.

Искусственный интеллект в камере — фото как у профи

Samsung S24 получил мощную систему искусственного интеллекта, которая делает ваши снимки чётче, ярче и детализированнее.

Что можно сделать с AI-камерой?

  • Удалять лишние объекты с фото (например, случайного прохожего на фоне).
  • Заменять небо на снимках — теперь даже пасмурный день можно сделать солнечным.
  • Оптимизировать снимки в реальном времени, подстраивая яркость и баланс белого.

Совет: чтобы убрать ненужный объект с фото, просто выберите инструмент «Редактирование AI» в галерее, выделите элемент и нажмите «Удалить».

Бесконтактное управление жестами

Теперь смартфоном можно управлять без касаний! Функция «Жесты в воздухе» позволяет листать страницы, делать скриншоты и даже отвечать на звонки, просто проводя рукой над экраном.

Как включить?

  1. Откройте «Настройки» → «Дополнительные функции» → «Движения и жесты».
  2. Активируйте «Жесты в воздухе».
  3. Теперь попробуйте провести ладонью над экраном — смартфон вас поймёт!

Совет: это удобно, если руки грязные (например, во время готовки) или если вы в перчатках зимой.

Ультраэкономия батареи — до 3 дней без подзарядки

Хотите, чтобы заряд смартфона держался дольше? Samsung S24 умеет адаптироваться под ваш стиль использования, анализируя, какие приложения вам действительно нужны, а какие можно «усыпить».

Как продлить автономность?

  • Включите режим «Адаптивное энергосбережение» в настройках.
  • Воспользуйтесь «Ультраэнергосбережением», если заряд критический — даже 5% хватит на несколько часов!
  • Активируйте функцию «Адаптивная яркость», чтобы экран потреблял меньше энергии.

Совет: если не пользуетесь каким-то приложением, переведите его в спящий режим — так оно не будет расходовать батарею в фоновом режиме.

Samsung Dex — смартфон, который заменит ноутбук

Вы знали, что Samsung S24 можно использовать как полноценный компьютер? Благодаря Samsung DeX вы можете подключить смартфон к монитору или телевизору и работать с удобным десктопным интерфейсом.

Что можно делать?

  • Работать в многозадачном режиме, открывая несколько окон одновременно.
  • Подключать мышь и клавиатуру по Bluetooth и пользоваться смартфоном, как ноутбуком.
  • Переносить файлы между смартфоном и ПК без проводов.

Совет: просто подключите S24 к монитору через кабель USB-C → HDMI или запустите DeX по Wi-Fi, если ваш телевизор поддерживает Miracast.

Защита данных на высшем уровне

Безопасность сегодня важна как никогда, и Samsung знает это. В S24 есть «Безопасная папка», в которой можно хранить личные файлы, фото и даже приложения под отдельным паролем.

Как включить?

  • Откройте «Настройки» → «Биометрия и безопасность».
  • Найдите «Безопасную папку» и настройте её (можно установить пароль, сканер отпечатка или распознавание лица).
  • Перемещайте в неё любые файлы, которые хотите защитить от посторонних глаз.

Совет: если вам нужно скрыть мессенджер или банковское приложение, просто добавьте его в «Безопасную папку» — даже если кто-то возьмёт ваш телефон, он не найдёт скрытые данные.

Где купить Samsung S24

Хотите протестировать все эти фишки? Найти «Самсунг С 24» можно на маркетплейсе Ozon. А чтобы изучить все характеристики, почитать отзывы и сравнить цены, переходите по ссылке: https://www.ozon.ru/category/samsung-s-24-smartfon/.

Теперь вы точно знаете, как выжать из вашего смартфона максимум.

Фото предоставлено ООО «Интернет Решения» ozon.ru

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