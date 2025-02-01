Полезные функции Samsung S24, о которых вы могли не знать

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Флагманские смартфоны становятся всё умнее, а их возможности — всё шире. Но часто мы используем лишь базовые функции, даже не подозревая, что в нашем устройстве спрятаны интересные фишки. «Самсунг С24» — один из самых продвинутых гаджетов на рынке, и у него есть несколько крутых возможностей, которые сделают вашу жизнь удобнее.
Samsung S24 получил мощную систему искусственного интеллекта, которая делает ваши снимки чётче, ярче и детализированнее.
Что можно сделать с AI-камерой?
Совет: чтобы убрать ненужный объект с фото, просто выберите инструмент «Редактирование AI» в галерее, выделите элемент и нажмите «Удалить».
Теперь смартфоном можно управлять без касаний! Функция «Жесты в воздухе» позволяет листать страницы, делать скриншоты и даже отвечать на звонки, просто проводя рукой над экраном.
Как включить?
Совет: это удобно, если руки грязные (например, во время готовки) или если вы в перчатках зимой.
Хотите, чтобы заряд смартфона держался дольше? Samsung S24 умеет адаптироваться под ваш стиль использования, анализируя, какие приложения вам действительно нужны, а какие можно «усыпить».
Как продлить автономность?
Совет: если не пользуетесь каким-то приложением, переведите его в спящий режим — так оно не будет расходовать батарею в фоновом режиме.
Вы знали, что Samsung S24 можно использовать как полноценный компьютер? Благодаря Samsung DeX вы можете подключить смартфон к монитору или телевизору и работать с удобным десктопным интерфейсом.
Что можно делать?
Совет: просто подключите S24 к монитору через кабель USB-C → HDMI или запустите DeX по Wi-Fi, если ваш телевизор поддерживает Miracast.
Безопасность сегодня важна как никогда, и Samsung знает это. В S24 есть «Безопасная папка», в которой можно хранить личные файлы, фото и даже приложения под отдельным паролем.
Как включить?
Совет: если вам нужно скрыть мессенджер или банковское приложение, просто добавьте его в «Безопасную папку» — даже если кто-то возьмёт ваш телефон, он не найдёт скрытые данные.
Хотите протестировать все эти фишки? Найти «Самсунг С 24» можно на маркетплейсе Ozon. А чтобы изучить все характеристики, почитать отзывы и сравнить цены, переходите по ссылке: https://www.ozon.ru/category/samsung-s-24-smartfon/.
Теперь вы точно знаете, как выжать из вашего смартфона максимум.
Фото предоставлено ООО «Интернет Решения» ozon.ru
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