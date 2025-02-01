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Общество

"Ростелеком" докажет, что дом может быть умным, комфортным и безопасным

10 февраля 2025 14:53  [88] Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

Erid: 2SDnjeHPREc

«Ростелеком» продолжает серию обучающих мероприятий (16+) в рамках творческого проекта «Вместе в цифровое будущее» и приглашает 12 февраля на вебинар «Умный дом — технологии для комфортной жизни. Тренды 2025».

Онлайн-встреча организована для всех, кто интересуется развитием технологий интернета вещей, цифровых ассистентов и решений для умного дома.

О чем вы думаете, когда слышите словосочетание «умный дом»? Скорее всего, об умной колонке, которая сегодня очень популярна в России. По данным исследования GfK, 52% россиян, проживающих в умных городах, уже активно используют устройства умного дома.

Однако система умного дома — это прежде всего система, меняющая качество жизни за счет различных устройств. Среди них различные датчики, системы вентиляции и освещения, электрокарнизы, кормушки для домашних питомцев и многое другое, чем пока пользуется значительно меньше семей. В ходе вебинара эксперты подробно расскажут о доступных инструментах и цифровых сервисах, а также о том, что ждет нас в ближайшем будущем.

Как и какие «домашние» сценарии автоматизации можно сегодня настроить под индивидуальные запросы пользователей? Как по дороге с работы за считанные секунды узнать, есть ли на парковке у дома свободное место? И как дистанционно покормить своего кота, когда в квартире никого нет? Представители цифрового сервиса «Ростелеком. Умный дом» и платформы «Ростелеком. Ключ» подробно расскажут об умных продуктах компании и покажут, что технологии могут быть простыми и комфортными!

Не останется без внимания и вопрос безопасности. Спикеры развеют самые популярные мифы среди потенциальных пользователей, включая угрозу утечки персональных данных и возможное «восстание» искусственного интеллекта, и докажут, что умного дома не нужно бояться. Кроме того, некоторые участники поделятся личным опытом и расскажут, как устроен их собственный умный дом.

Начало вебинара в 10:00 (время московское),

подключение к платформе трансляции — с 9:45.

Продолжительность вебинара — 1,5 часа (с учетом ответов на вопросы аудитории).

Зарегистрироваться можно по ссылке

Спикеры:

  • Станислав Журавлев, директор продуктового офиса «Умный дом. Ростелеком»;
  • Дмитрий Рогозин, директор направления продуктового офиса «Ключ. Ростелеком»;
  • Александр Кононов, футуролог, эксперт РАН.

Напоминаем, что заявки на конкурс «Вместе в цифровое будущее» принимаются до 28 февраля. Участниками могут стать представители региональных медиа и блогосферы. Партнерами проекта выступают Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
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