Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Как выбрать прокладки для теплообменника Ридан

10 февраля 2025 18:04  [64] Общество

Erid: 2SDnjcGeEGt

Тип эластомера, из которого изготовлено уплотнение Ридан влияет на производительность и долговечность теплообменного оборудования, что делает процесс выбора важным этапом.

Виды прокладок Ридан

EPDM

Рабочая t составляет от -30° до +150°. Используется с:

  1. Паром.
  2. Спиртами.
  3. Органическими кислотами в разбавленном виде.
  4. В системах питьевого водоснабжения и охлаждения с антифризами на основе гликоля.

Хорошая устойчивость к старению даже при воздействии ультрафиолета и озона. Не устойчив к алифатическим и ароматическим углеводородам, а также к нефтепродуктам.

EPDM HT

Температура применения от -30° до +160°. Используется с:

  1. Водой.
  2. Паром.
  3. Кетонами.
  4. Спиртами.
  5. Аммиаком.
  6. Каустической содой.
  7. Слабыми растворами кислот и щелочей.
  8. Смазочными материалами не на нефтяной основе.

Не устойчивы с алифатическими и ароматическим углеводородами, а также с нефтепродуктами.

HNBR

Уплотнение Ридан может использоваться при температуре от -20° до +160°. Устойчивость к воздействию:

  1. Озона.
  2. Кислых газов.
  3. Дизельного топлива.
  4. Разбавленных кислот и щелочей.
  5. Животных и растительных жиров.
  6. Гидравлических жидкостей на основе минеральных масел.

Не подходит для использования с хлорированными углеводородами, полярными растворителями и сильными кислотами.

NBR HT

Обладает хорошей стойкостью к разным маслам и жирам. Поэтому типичная область применения уплотнений – пищевая промышленность (при производстве жирных продуктов).

Диапазон температур от -30° до +140°. Не устойчив к воздействию озона и УФ-излучения. Плохо устойчив к воздействию хлорированных углеводородов, полярных растворителей и тормозных жидкостей на основе гликоля.

VITON A и G

Рабочая t уплотнений колеблется от -5° до +160° (верхняя граница прокладки с маркировкой G +180°). Подходит для использования в оборудовании, где требуется максимальная устойчивость к повышенным температурам и агрессивности веществ.

Эластомеры невосприимчивы к воздействию:

  1. Бензина.
  2. Дизельного топлива.
  3. Смазочных материалов.
  4. Химических соединений.
  5. Минеральных и силиконовых масел.
  6. Алифатических, ароматических и хлорированных углеводородов.
  7. А также к жирам и гликолю, но разрушается при работе с насыщенными разогретыми кислотами.

NITRIL (NBR)

Термостойкость от -30° до +130°. Прокладки из нитриловой резины не разрушаются при контакте с техническими маслами, топливом, гидравлическими жидкостями, растворителями, разбавленными кислотами, животными, а также растительными жирами.

Стоимость уплотнения для теплообменников Ридан

Расценки зависят от типа эластомера. Вы найдете в каталоге уплотнители из всех перечисленных материалов – подбирайте и заказывайте комплект прокладок для любых условий эксплуатации.

Выбор подходящей прокладки Ридан – это процесс, требующий тщательного рассмотрения различных факторов: от условий эксплуатации, до химической совместимости.

Правильно подобранные прокладки Ридан не только обеспечивают надежное уплотнение, но и вносят значительный вклад в эффективность, безопасность и долговечность систем, частью которых они являются.

Поэтому, если нет уверенности, какой материал лучше подходит в конкретном случае, проконсультируйтесь со специалистом перед покупкой.

Фото предоставлено ООО «Армосервис».armoservis.ru

Реклама. ООО «Армосервис». ИНН 1658188177 armoservis.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph