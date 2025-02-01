Как выбрать прокладки для теплообменника Ридан

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Тип эластомера, из которого изготовлено уплотнение Ридан влияет на производительность и долговечность теплообменного оборудования, что делает процесс выбора важным этапом.
Рабочая t составляет от -30° до +150°. Используется с:
Хорошая устойчивость к старению даже при воздействии ультрафиолета и озона. Не устойчив к алифатическим и ароматическим углеводородам, а также к нефтепродуктам.
Температура применения от -30° до +160°. Используется с:
Не устойчивы с алифатическими и ароматическим углеводородами, а также с нефтепродуктами.
Уплотнение Ридан может использоваться при температуре от -20° до +160°. Устойчивость к воздействию:
Не подходит для использования с хлорированными углеводородами, полярными растворителями и сильными кислотами.
Обладает хорошей стойкостью к разным маслам и жирам. Поэтому типичная область применения уплотнений – пищевая промышленность (при производстве жирных продуктов).
Диапазон температур от -30° до +140°. Не устойчив к воздействию озона и УФ-излучения. Плохо устойчив к воздействию хлорированных углеводородов, полярных растворителей и тормозных жидкостей на основе гликоля.
Рабочая t уплотнений колеблется от -5° до +160° (верхняя граница прокладки с маркировкой G +180°). Подходит для использования в оборудовании, где требуется максимальная устойчивость к повышенным температурам и агрессивности веществ.
Эластомеры невосприимчивы к воздействию:
Термостойкость от -30° до +130°. Прокладки из нитриловой резины не разрушаются при контакте с техническими маслами, топливом, гидравлическими жидкостями, растворителями, разбавленными кислотами, животными, а также растительными жирами.
Расценки зависят от типа эластомера. Вы найдете в каталоге уплотнители из всех перечисленных материалов – подбирайте и заказывайте комплект прокладок для любых условий эксплуатации.
Выбор подходящей прокладки Ридан – это процесс, требующий тщательного рассмотрения различных факторов: от условий эксплуатации, до химической совместимости.
Правильно подобранные прокладки Ридан не только обеспечивают надежное уплотнение, но и вносят значительный вклад в эффективность, безопасность и долговечность систем, частью которых они являются.
Поэтому, если нет уверенности, какой материал лучше подходит в конкретном случае, проконсультируйтесь со специалистом перед покупкой.
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