Почти 500 школьников из 17 регионов приняли участие в финальном этапе Олимпиады Президентской академии Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

С 1 по 9 февраля в Нижегородском институте управления прошел заключительный этап Олимпиады школьников Президентской академии. Этот ежегодный конкурс предоставляет учащимся 6-11 классов не только возможность проверить свои знания, но и получить льготы при поступлении в филиалы Академии.

По словам директора НИУ, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Парамонова, в этом году участие в финальном этапе приняли почти 500 школьников из 17 регионов России.

Состязания проходили по девяти направлениям: история, обществознание, экономика, политология, английский, немецкий и китайский языки, журналистика и финансовая грамотность. Наибольшей популярностью пользовались обществознание, история и английский язык.

"Олимпиада востребована школьниками не только благодаря ее преимуществам – зачислению без вступительных испытаний для победителей и призеров, получению дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении, но и в качестве проверки своих знаний и навыков. Надеюсь увидеть участников Олимпиады в конкурсных списках на зачисление в Нижегородский институт управления!" – отметил Александр Парамонов.

Ученица 10 класса лицея №165 имени 65-летия "ГАЗ" в Нижнем Новгороде Елизавета Горчикова, которая участвовала в Олимпиаде уже во второй раз, поделилась, что ей понравились задания, организация конкурса и прозрачные критерии оценки. По ее мнению, такие олимпиады помогают школьникам облегчить поступление в вуз мечты.

Предварительные результаты Олимпиады будут доступны 21 марта в личных кабинетах участников, а сводные итоги и списки наставников опубликуют на сайте Президентской академии

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