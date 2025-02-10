INTECH переехал на Яндекс 360 для бизнеса Общество

Фото: Кирилл Мартынов

INTECH переехал на Яндекс 360 для бизнеса и теперь активно использует Мессенджер, Диск и Телемост.

INTECH — ведущий провайдер сервисов для мобильных операторов. Компания работает на отечественном и международных рынках уже более 20 лет. INTECH нужно было переехать с сервисов Microsoft на российское решение, которое закрыло бы все важные потребности — от командной коммуникации до хранения данных и совместной бесперебойной работы с документами.

Компания INTECH обратилась к Wone IT — системному интегратору и поставщику решений в сфере бизнес-приложений и инфраструктуры. Эксперты проанализировали рынок отечественных сервисов и порекомендовали переходить на Яндекс 360 для бизнеса — онлайн-офис, который отвечал всем запросам INTECH. И главное, предлагал удобные инструменты для внутрикомандной коммуникации.

Переезд на Яндекс 360 для бизнеса занял около месяца и прошёл гладко — процессы не пострадали. За это время компания перенесла в новый онлайн-офис профили всех сотрудников, распределила их по подразделениям, настроила чаты в Мессенджере и папки для хранения документов на Диске.

Теперь все сотрудники INTECH пользуются единым онлайн-офисом: активно решают вопросы с коллегами в Мессенджере, проводят собрания в Телемосте и работают с файлами на Диске, которые распределены по подразделениям.

«Мы переехали на Яндекс 360 для бизнеса в минимальные для нас сроки. Сотрудники отнеслись к изменениям с пониманием и оперативно влились в процесс. Онлайн-офис с каждым обновлением становится всё более функциональным, поэтому команда INTECH с интересом следит за дальнейшим развитием продукта», — говорит Солунина Евгения, руководитель ОСП НН INTECH.

Реклама. ООО Яндекс ИНН 7736207543