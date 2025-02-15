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Общество

Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество

17 февраля 2025 15:23  [2] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

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Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий.

Yandex B2B Tech, подразделение Яндекса, развивающее технологии для корпоративного сектора, и пивоваренная компания «Балтика» договорились о расширении сотрудничества. «Балтика» уже начала использовать для своих задач сервисы Яндекса для бизнеса — в частности, на онлайн-офис Яндекс 360 для бизнеса перешло более 70% сотрудников. В дальнейшем компании углубят интеграцию и будут совместно искать новые способы использования технологий Яндекса для решения операционных задач. Yandex B2B Tech поможет «Балтике» со внедрением цифровых продуктов и организует обучение сотрудников.

«Сотрудничество с Yandex B2B Tech — важный шаг на пути выстраивания эффективного взаимодействия с цифровыми экосистемами, которое окажет позитивное влияние на весь отечественный рынок потребительских товаров. Вместе с Яндексом мы на практике демонстрируем, что с помощью современных отечественных технологий можно решать самые разные задачи, от поиска новых форматов продвижения продукции до всестороннего изучения интересов потребителей», — говорит Екатерина Потокина, директор по маркетингу компании «Балтика».

«Яндекс накопил значительный опыт работы с большими компаниями. Мы хорошо понимаем специфику крупного бизнеса, но на каждом проекте продолжаем погружаться в детали и досконально изучаем потребности партнёра. Мы рассчитываем, что сотрудничество с „Балтикой“ даст эффект синергии: компания сможет оптимизировать свои бизнес-процессы, а мы, в свою очередь, получим возможность расширить сферу применения наших технологий, включая искусственный интеллект, и за счёт этого ускорим темпы их развития», — говорит Роман Королёв, коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса.

Помимо Яндекс 360 для бизнеса, «Балтика» уже использует сервисы Yandex Cloud для организации электронного документооборота. В планах компании — перенести на облачную платформу и другие внутренние сервисы: для бухгалтерского учёта, работы с персоналом и управления продажами. Также «Балтика» применяет решения Яндекса для задач доставки и логистики. Специалисты двух компаний разработали сервис автоматической маршрутизации и сервис для отслеживания доставок, который используют все участники цепочки поставок, — он позволяет оперативно реагировать на логистические сбои на последней миле.

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