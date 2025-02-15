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Культура и отдых

"Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде сериал "Челюскин. Первые"

24 февраля 2025 11:03  [100] Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» провел в Нижнем Новгороде предпоказ исторической драмы «Челюскин. Первые». (18+). Зрители увидели первый эпизод шестисерийного проекта.

Сюжет фильма-катастрофы основан на реальных событиях. За экспедицией сухогруза «Челюскин», который впервые должен был за одну навигацию пройти Северный морской путь, следила вся страна. Однако судно было раздавлено льдами и затонуло, а за судьбой 104 челюскинцев, дрейфующих на льдине, наблюдал весь мир.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Предыдущий год для Wink был более чем успешен: оригинальные сериалы на треть обеспечили прирост абонентской базы, а количество просмотров кинолент увеличилось на 70 процентов. Новый проект от Wink Original Нижний Новгород в очередной раз встретил в числе первых. Для “Ростелекома” предпоказы стали доброй традицией. Мы проводим их третий год, знакомим аудиторию с разноплановыми фильмами и сериалами и приглашаем на мероприятия режиссеров, актеров и сценаристов. И в этот раз новая эпическая драма не оставит зрителя равнодушным».

Специальным гостем кинопоказа стал актер Дмитрий Чеботарёв, исполнивший роль одного из членов спасательной операции летчика Соколова. Это вымышленный персонаж, яростно жаждущий подвига.

Дмитрий Чеботарёв:

«Эта страница истории несправедливо забыта. Когда мне принесли сценарий, я начал смутно вспоминать, что где-то слышал об этом событии или читал, что в каждом городе есть улица Челюскинцев. Но детально погрузившись в тему, осознал уровень человеческого героизма. Сила духа, сила любви, человеческая вера — всё это способно растопить арктический лед».

По словам актера, съемочный процесс был долгим и тяжелым. Приходилось работать в 50-градусный мороз. На Териберке дул такой ветер, что буквально сдувал кожу с лица. Укрывались от него в выкопанных землянках. В павильоне напротив стояла невыносимая до обморочного состояния жара. «Но все эти трудности меркнут, когда вспоминаешь это невероятное путешествие длиною год», — сказал Дмитрий.

Посмотреть арктический сериал «Челюскин. Первые» можно эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru: первый эпизод вышел 20 февраля, далее по четвергам будут выходить новые серии, последняя — 27 марта.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Кино Ростелеком
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