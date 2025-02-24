​Социальная программа ЛУКОЙЛа по развитию талантов победила на международном конкурсе Общество

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

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Как сообщает Телеграм-канал ПАО «ЛУКОЙЛ» https://t.me/lukoilofficial/4941 Образовательный проект ЛУКОЙЛа признан лучшим в номинации «Программа года по развитию талантов» международного конкурса Oil & Gas Middle East Awards. Торжественная церемония вручения наград состоялась в ОАЭ.

Комплексная программа профессиональной переподготовки местных специалистов на проекте Западная Курна-2 помогает в развитии кадрового потенциала энергетического сектора Ирака. Также проект способствует реализации стратегии Компании по системному моделированию и оптимизации добычи нефти.

Ежегодная премия Oil & Gas Middle East Awards является одной из самых престижных международных наград и проводится в 19-й раз. За победу в 20 номинациях соперничали более 200 нефтегазовых и сервисных компаний, ведущих деятельность на Ближнем Востоке.

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