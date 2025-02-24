Завершены съемки нового сезона детективного триллера "Фишер" Культура и отдых

Съемки второго сезона триллера «Фишер» (18+) завершились. Создатели проекта держат подробности сюжета, но обещают сохранить лучшие черты и атмосферу сериала. В главных ролях по-прежнему Иван Янковский и Александр Яценко, к которым присоединилась Ирина Старшенбаум. Шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер — Александр Цой («‎Трудные подростки»‎, «Смычок»‎, «Жвачка»).

Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». В сериале также снимались Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин и другие.

Новые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Dd-yGKh4f8bEXQ

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется. Основано на реальных событиях. Но с главными героями произойдут важные изменения. Например, Евгений Боков в новом сезоне избавится от ростовского акцента. Его коронное «шо» теперь будет звучать только в редкие моменты — такую кличку он даст своей собаке.

Наталья Капустина, шоураннер сериала, генеральный продюсер «Студии 812»: «Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент просто достали комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего “шо”».

Иван Янковский, актер: «Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале».

Продолжение триллера снимали в Москве и Московской области, а также в Абхазии, где съемочная группа провела декабрь прошлого года. Место выбрали неслучайно, опустевший курорт — концептуальное решение нового сезона. Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис, но перебои с электричеством не остановили съемочный процесс. А погодные условия в виде снега и дождя только сыграли на руку создателям сериала.

Сергей Кальварский, шоураннер сериала, генеральный продюсер «Студии 812»: «Это стало визуальным ключом для нашей истории. Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна. Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно».

Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, премьера состоялась в феврале 2023 года на Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко, Александра Бортич. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию «Золотой орел» как лучший проект онлайн-платформы.

О сериале «Фишер 2» (18+)

Производство: компания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Хронометраж: серия — 50 минут

Жанр: драма, триллер

Режиссер-постановщик: Александр Цой

Оператор-постановщик: Максим Осадчий

Авторы сценария: Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Генеральные продюсеры «Студии 812»: Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Владимир Павлов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Андрей Сарабьянов

Художник по реквизиту: Екатерина Матвеева

Художник по костюмам: Полина Лосева

Художник по гриму: Елена Дмитриенко

В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александр Яценко, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru