Завершены съемки нового сезона детективного триллера "Фишер"

Съемки второго сезона триллера «Фишер» (18+) завершились. Создатели проекта держат подробности сюжета, но обещают сохранить лучшие черты и атмосферу сериала. В главных ролях по-прежнему Иван Янковский и Александр Яценко, к которым присоединилась Ирина Старшенбаум. Шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер — Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок», «Жвачка»).
Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Чистые» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». В сериале также снимались Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин и другие.
Новые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Dd-yGKh4f8bEXQ
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется. Основано на реальных событиях. Но с главными героями произойдут важные изменения. Например, Евгений Боков в новом сезоне избавится от ростовского акцента. Его коронное «шо» теперь будет звучать только в редкие моменты — такую кличку он даст своей собаке.
Наталья Капустина, шоураннер сериала, генеральный продюсер «Студии 812»: «Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент просто достали комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего “шо”».
Иван Янковский, актер: «Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале».
Продолжение триллера снимали в Москве и Московской области, а также в Абхазии, где съемочная группа провела декабрь прошлого года. Место выбрали неслучайно, опустевший курорт — концептуальное решение нового сезона. Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис, но перебои с электричеством не остановили съемочный процесс. А погодные условия в виде снега и дождя только сыграли на руку создателям сериала.
Сергей Кальварский, шоураннер сериала, генеральный продюсер «Студии 812»: «Это стало визуальным ключом для нашей истории. Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна. Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно».
Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, премьера состоялась в феврале 2023 года на Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко, Александра Бортич. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию «Золотой орел» как лучший проект онлайн-платформы.
О сериале «Фишер 2» (18+)
Производство: компания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Хронометраж: серия — 50 минут
Жанр: драма, триллер
Режиссер-постановщик: Александр Цой
Оператор-постановщик: Максим Осадчий
Авторы сценария: Сергей Кальварский и Наталья Капустина
Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев
Генеральные продюсеры «Студии 812»: Сергей Кальварский и Наталья Капустина
Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Владимир Павлов
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Художник-постановщик: Андрей Сарабьянов
Художник по реквизиту: Екатерина Матвеева
Художник по костюмам: Полина Лосева
Художник по гриму: Елена Дмитриенко
В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александр Яценко, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru
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