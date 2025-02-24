На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 февраля 2025 14:44  [3] Завершены съемки нового сезона детективного триллера "Фишер"
26 февраля 2025 12:54  [137] Фестиваль INTERVALS 2025 пройдет на 15 площадках Нижнего Новгорода
26 февраля 2025 09:12  [883] Никита Михалков посетил выставку Юрия Купера в Нижнем Новгороде
25 февраля 2025 20:00  [348] Приокский район Нижнего Новгорода прихорашивается к 90-летию
25 февраля 2025 13:29  [328] Склон возле кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде укрепят за 11,4 млн рублей
25 февраля 2025 09:17  [435] Нижегородец Марк Эйдельштейн дал интервью американскому Vogue
25 февраля 2025 09:00  [326] Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля
24 февраля 2025 18:12  [370] Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Нижнем Новгороде
24 февраля 2025 16:46  [379] Красный флигель кадетского корпуса Нижегородского кремля отремонтируют за 27 млн рублей
24 февраля 2025 15:43  [788] Дом XIX века отреставрировали на Алексеевской улице Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Завершены съемки нового сезона детективного триллера "Фишер"

26 февраля 2025 14:44  [3] Культура и отдых

Съемки второго сезона триллера «Фишер» (18+) завершились. Создатели проекта держат подробности сюжета, но обещают сохранить лучшие черты и атмосферу сериала. В главных ролях по-прежнему Иван Янковский и Александр Яценко, к которым присоединилась Ирина Старшенбаум. Шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер — Александр Цой («‎Трудные подростки»‎, «Смычок»‎, «Жвачка»).

Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». В сериале также снимались Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин и другие.

Новые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Dd-yGKh4f8bEXQ 
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется. Основано на реальных событиях. Но с главными героями произойдут важные изменения. Например, Евгений Боков в новом сезоне избавится от ростовского акцента. Его коронное «шо» теперь будет звучать только в редкие моменты — такую кличку он даст своей собаке.

Наталья Капустина, шоураннер сериала, генеральный продюсер «Студии 812»: «Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент просто достали комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего “шо”».

Иван Янковский, актер: «Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале».

Продолжение триллера снимали в Москве и Московской области, а также в Абхазии, где съемочная группа провела декабрь прошлого года. Место выбрали неслучайно, опустевший курорт — концептуальное решение нового сезона. Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис, но перебои с электричеством не остановили съемочный процесс. А погодные условия в виде снега и дождя только сыграли на руку создателям сериала.

Сергей Кальварский, шоураннер сериала, генеральный продюсер «Студии 812»: «Это стало визуальным ключом для нашей истории. Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна. Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно».

Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, премьера состоялась в феврале 2023 года на Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко, Александра Бортич. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию «Золотой орел» как лучший проект онлайн-платформы. 

О сериале «Фишер 2» (18+)
Производство: компания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии» 
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Хронометраж: серия — 50 минут
Жанр: драма, триллер
Режиссер-постановщик: Александр Цой
Оператор-постановщик: Максим Осадчий
Авторы сценария: Сергей Кальварский и Наталья Капустина
Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев
Генеральные продюсеры «Студии 812»: Сергей Кальварский и Наталья Капустина
Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Владимир Павлов
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Художник-постановщик: Андрей Сарабьянов
Художник по реквизиту: Екатерина Матвеева
Художник по костюмам: Полина Лосева
Художник по гриму: Елена Дмитриенко
В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александр Яценко, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph