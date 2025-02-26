Новый взгляд на управление здравоохранением: НИУ запустил уникальную программу Общество

Специальную программу "Управление организацией здравоохранения" запустил Нижегородский институт управления.

Как отметили в вузе, главная цель программы заключается в предоставлении управленческому персоналу медучреждений, включая заведующих отделениями и руководителей подразделений, необходимых знаний и инструментов для эффективного управления в условиях актуальных вызовов, стоящих перед здравоохранением.

Пилотный проект был подготовлен для клинической больницы «РЖД-Медицина» в Нижнем Новгороде и реализован в медицинском учреждении в период с января 2024 по февраль 2025 года Центром регионального развития и дополнительного образования НИУ.



"Итогом обучения стали четыре уникальных проекта, созданные с учетом специфики клиники. Они направлены на оптимизацию внутренних процессов и повышение эффективности взаимодействия с пациентами и персоналом с помощью внедрения инструментов мотивации, клиентоориентированных решений и сокращение бюрократической нагрузки. Они уже успешно применяются в клинике", - отметили в Центре.

Программы Центра для управленцев охватывают все потребности современных руководителей, позволяя адаптировать обучение под задачи вашего учреждения, предоставляя актуальные инструменты и готовя руководителей, способных внедрять изменения эффективно.



Преимущества обучения в Центре:

- программы “под ключ» с фокусом на ваши KPI;

- опытные эксперты в области медицинского менеджмента;

- форматы, которые не отрывают от работы: очно-онлайн смешение.



Подробнее с программами Центра регионального развития и дополнительного образования НИУ можно ознакомиться на сайте по ссылке https://niu.ranepa.ru/dpo.

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