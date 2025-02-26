Новый взгляд на управление здравоохранением: НИУ запустил уникальную программу

Специальную программу "Управление организацией здравоохранения" запустил Нижегородский институт управления.
Как отметили в вузе, главная цель программы заключается в предоставлении управленческому персоналу медучреждений, включая заведующих отделениями и руководителей подразделений, необходимых знаний и инструментов для эффективного управления в условиях актуальных вызовов, стоящих перед здравоохранением.
Пилотный проект был подготовлен для клинической больницы «РЖД-Медицина» в Нижнем Новгороде и реализован в медицинском учреждении в период с января 2024 по февраль 2025 года Центром регионального развития и дополнительного образования НИУ.
"Итогом обучения стали четыре уникальных проекта, созданные с учетом специфики клиники. Они направлены на оптимизацию внутренних процессов и повышение эффективности взаимодействия с пациентами и персоналом с помощью внедрения инструментов мотивации, клиентоориентированных решений и сокращение бюрократической нагрузки. Они уже успешно применяются в клинике", - отметили в Центре.
Программы Центра для управленцев охватывают все потребности современных руководителей, позволяя адаптировать обучение под задачи вашего учреждения, предоставляя актуальные инструменты и готовя руководителей, способных внедрять изменения эффективно.
Преимущества обучения в Центре:
- программы “под ключ» с фокусом на ваши KPI;
- опытные эксперты в области медицинского менеджмента;
- форматы, которые не отрывают от работы: очно-онлайн смешение.
Подробнее с программами Центра регионального развития и дополнительного образования НИУ можно ознакомиться на сайте по ссылке https://niu.ranepa.ru/dpo.
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