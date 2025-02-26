Топ-10 доставок роллов в Дзержинске. Акции и скидки. Лучшие суши и роллы в городе Дзержинск - вкусно и недорого

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Мы собрали рейтинг лучших доставок суши города Дзержинск на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми из твоего города.

Расскажем про вкусные суши и роллы, бесплатную доставку, отличные акции и скидки, а также про бесплатные блюда за баллы от Chibbis. Делай заказ и получай одно блюдо в подарок.

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Заказать роллы

1. Ресторан «Воздух Еда»

Бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.

Хиты продаж: ролл Чикен бекон, ролл Тунец Татаки, ролл Дракон лайт.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Калифорния с крабом;

Ролл Ясай Маки;

Гункан с жареным лососем.

Ресторан «Воздух Еда» - 96% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Сергей

очень все вкусно, особенно понравился рамен, он просто божественный

Заказ: Ролл запеченный с копченой курицей, Ролл Цезарь с курицей, Ролл Ясай Маки., Суп Рамен мисо с курицей

Михаил

Доставили вовремя, все вкусно. Порции хорошие, можно заказывать

Заказ: Ролл Филадельфия ХОТ, Ролл Чикен бекон, Ролл Дайкон

Екатерина

Первый раз заказала и приятно удивлена. Быстро привезли, все идеально упаковано. Подкупило, что помимо надоевших роллов и пицц есть ещё много всего разного из азиатской кухни. Однозначно лайк.

Заказ: Ролл Дайкон, Удон с курицей, Кампэки с курицей и рисом, 2 × Мисо-суп с лососем, Суп Рамен сырный, Ролл классика с огурцом, Ролл Ясай маки

2. Ресторан «Азия Рядом»

Бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.

Хиты продаж: ролл Япончик, ролл Катана, ролл Атлантический.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Калифорния в кунжуте;

Картофель фри;

Картофель по-деревенски.

Ресторан «Азия Рядом» - 96% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Елена

доставка быстрая, пицца была горячая и вкусная, роллы тоже были вкусные

Заказ: Пицца Цезарь 40см, Ролл цунами, Картофель фри

Алена

Качество от раза к разу шикарное заказываю только здесь! Спасибо вам ♥️

Заказ: ролл "Тар тар" с грудкой х/к, Ролл бонито, Цезарь ролл с креветкой

Анна

В последнее время остановила свой выбор именно на этой доставке. Всегда вкусно и заказ доставляют в минимальный срок

Заказ: Гавайский хот, Сет "Темпура"

3. Ресторан «Хаси Пицца»

Бесплатная доставка при заказе от 600 рублей.

Хиты продаж: ролл Осака, ролл Аляска, ролл Хрустящий.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Гавайский;

Ролл с огурцом;

Куриные наггетсы.

Ресторан «Хаси Пицца» - 99% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Ксения

Хорошая доставка, будем заказывать у вас еще,курьеры доставставляют быстро )

Заказ: Гавайский, Запечённый Три сыра, Mexico

Дарья

Очень вкусный удон с шампиньонами, привезли горячим, цезарь тоже очень вкусный, продукты в нем все были свежими, наггетсы отпад В общем впечатление осталось только положительное

Заказ: Салат «Цезарь», Куриные наггетсы, Удон сливочно-грибной

Светлана

Еда как всегда очень вкусная. Доставили быстро, все горячее. Девушка курьер очень вежливая

Заказ: Картофель фри, Горячий Грибной, Запечённый Три сыра, Хрустящий

4. Ресторан «Art Roll»

Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.

Хиты продаж: ролл Осака, ролл Аляска, ролл Хрустящий.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Луиджи;

Ролл Алоха;

Наггетсы.

Ресторан «Art Roll» - 98% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Зарина

Как всегда вкусно❤️❤️❤️ Том ям, был насыщенный, чуть густой, сливочно-острый

Заказ: Том Ям с морепродуктами, Луиджи, Рокфор, Луковые кольца

Мария

всё было очень вкусное и свежее, привезли к назначенному времени без опоздания. Курьер был вежливый. К заказу даже положили подарочек, было очень приятно

Заказ: Под Шампань!, Луиджи

Анна Усова

Вкусные и красивые роллы. Все аккуратно упаковано и доставлено ещё тёплым.

Заказ: Эль батро, Дары моря, Луиджи, Салат Цезарь с курицей

5. Ресторан «Гиндза»

Бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.

Хиты продаж: ролл Хеппи Hot XXL, ролл Смайл, ролл Пунта Кана XXL.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Тори маки острый;

Ролл Калифорния Lite XXL;

Ролл Сливочный краб.

Ресторан «Гиндза» - 96% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Полина

Доставили к назначенному времени. Роллы были свежие

Заказ: Тори маки острый, Запечённый ролл Везувий, Филадельфия с огурцом, Картофель Фри

Алёна

Теперь мой самый любимый сет Как всегда лучшие! Спасибо вам

Заказ: Premium, Тори маки острый

Анастасия Зайцева

все супер, быстро вкусно, всегда заказываю тут качество на высоте

Заказ: Вдохновение, Сливочный краб

6. Ресторан «Мегаролл»

Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей.

Хиты продаж: ролл Тар-Тар, ролл Блюз, ролл Грин.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Хрустящий;

Ролл Оши;

Ролл с лососем.

Ресторан «Мегаролл» - 86% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Любовь

Всё вкусно!) Всем советую заказывать

Заказ: Акция из печки, Ролл Хрустящий

Нина Валерьевна

всё было супер,никогда в Мегаролле не сомневалась,большое спасибо

Заказ: Ролл "Тори", 2 × Картофель фри, 2 × Салат Цезарь с курицей, Супер Сет, Соус Цезарь

Елена

Было вкусно, спасибо Доставка всегда вовремя, без задержек

Заказ: Сет "Zодиак"

7. Ресторан «Las Vegas»

Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей.

Хиты продаж: ролл Цезарь, ролл Керри, ролл Такома.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Калифорния;

Ролл Юджин;

Ролл Савана.

Ресторан «Las Vegas» - 83% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Андрей

Быстро, вкусно, особенно сладкие роллы дети за секунды съели. Всё понравилось! Привезли раньше, чем обещали

Заказ: Ролл "Юджин" жареный, Ролл "Филадельфия" жареный, Сладкий ролл в тортилье

Надежда

Всё вкусно, привезли быстро, всё понравилось, спасибо

Заказ: Пицца "Маргарита" 25см, Wok Пшеничная лапша с овощами, Топпинг Курица, Гренки, Ролл "Ранчо" жареный

Ксения

Хорошая доставка будем заказывать еще,все очень вкусно))

Заказ: Ролл "Пеория" запеченный, Сет "Аризона"

8. Ресторан «Каратэ суши»

Бесплатная доставка при заказе от 600 рублей.

Хиты продаж: ролл Бешеный лосось, ролл Аши, ролл Креветка с грушей.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Спайс с лососем;

Ролл Лосось;

Гункан острый лосось.

Ресторан «Каратэ суши» - 84% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Екатерина

В соотношении цены и качества лучшие в городе. Щедрые порции, вкусные десерты, а деткам беру здесь снэки ☺️

Заказ: Чизкейк Нью-Йорк

Дана

Быстро и очень вкусно, спасибо!

Заказ: Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт

Ксения

Все очень вкусно. Выглядит красиво. Упаковано прекрасно. Горячие роллы приехали теплыми. Спасибо

Заказ: Сет Фиеста, Сливочный лосось

9. Ресторан «Суши Микки»

Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.

Хиты продаж: ролл Фудзи, ролл Окинава, ролл Аляска.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Катори;

Ролл Вулкан;

Ролл Калифорния.

Ресторан «Суши Микки» - 78% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Татьяна

Суши очень понравились, вкусные , большие , сочные, много начинки. Рекомендую всем попробовать 100%!!!

Заказ: Лондон, Филадельфия, Хот ролл с креветкой

Екатерина Волкова

замечательные роллы! такой запах, когда только привезли пробовали у вас впервые. размер хороший, качественно скручены (не разваливаются), свежие, горячие и запеченные привезли теплыми! очень сытные))) васаби острый, имбирь вкусный. порадовала доставка за 45 мин в выходной день. хороший выбор блюд за баллы. будем заказывать еще.

Заказ: Калифорния, Хот ям эби, Тори темпура, Эби маки

Ольга

Заказ привезли через 35 минут после заказа что очень порадовало. Суши вкусные, свежие. Будем заказывать еще. Большое спасибо

Заказ: Тори темпура, Питер Пэн

10. Ресторан «Культура»

Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.

Хиты продаж: ролл Жульен, ролл Снежная креветка, ролл Бургер.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Пиканто;

Ролл Классический с огурцом;

Ролл Картофель фри.

Ресторан «Культура» - 95% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Ксения

Всё было свежим и вкусным, привезли быстро. Большое спасибо)

Заказ: Сет Эйфория, Пиканто

Элина

Все вкусно как всегда и быстрая доставка! Рекомендую!

Заказ: Сет Классика, С огурцом, 2 × Филадельфия с огурцом

Светлана

Привезли очень быстро, всего через 30 минут. Все вкусно, хорошо упаковано.

Заказ: Карбонара, Острые с креветкой, Острые с тунцом, Пиканто, Суши с креветкой, Гренки

Заказать роллы в Дзержинске

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