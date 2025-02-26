Топ-10 доставок роллов в Дзержинске. Акции и скидки. Лучшие суши и роллы в городе Дзержинск - вкусно и недорого

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Мы собрали рейтинг лучших доставок суши города Дзержинск на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми из твоего города.
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Бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.
Хиты продаж: ролл Чикен бекон, ролл Тунец Татаки, ролл Дракон лайт.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Калифорния с крабом;
Ролл Ясай Маки;
Гункан с жареным лососем.
Ресторан «Воздух Еда» - 96% положительных отзывов и отличные роллы
Сергей
очень все вкусно, особенно понравился рамен, он просто божественный
Заказ: Ролл запеченный с копченой курицей, Ролл Цезарь с курицей, Ролл Ясай Маки., Суп Рамен мисо с курицей
Михаил
Доставили вовремя, все вкусно. Порции хорошие, можно заказывать
Заказ: Ролл Филадельфия ХОТ, Ролл Чикен бекон, Ролл Дайкон
Екатерина
Первый раз заказала и приятно удивлена. Быстро привезли, все идеально упаковано. Подкупило, что помимо надоевших роллов и пицц есть ещё много всего разного из азиатской кухни. Однозначно лайк.
Заказ: Ролл Дайкон, Удон с курицей, Кампэки с курицей и рисом, 2 × Мисо-суп с лососем, Суп Рамен сырный, Ролл классика с огурцом, Ролл Ясай маки
Бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.
Хиты продаж: ролл Япончик, ролл Катана, ролл Атлантический.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Калифорния в кунжуте;
Картофель фри;
Картофель по-деревенски.
Ресторан «Азия Рядом» - 96% положительных отзывов и отличные роллы
Елена
доставка быстрая, пицца была горячая и вкусная, роллы тоже были вкусные
Заказ: Пицца Цезарь 40см, Ролл цунами, Картофель фри
Алена
Качество от раза к разу шикарное заказываю только здесь! Спасибо вам ♥️
Заказ: ролл "Тар тар" с грудкой х/к, Ролл бонито, Цезарь ролл с креветкой
Анна
В последнее время остановила свой выбор именно на этой доставке. Всегда вкусно и заказ доставляют в минимальный срок
Заказ: Гавайский хот, Сет "Темпура"
Бесплатная доставка при заказе от 600 рублей.
Хиты продаж: ролл Осака, ролл Аляска, ролл Хрустящий.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Гавайский;
Ролл с огурцом;
Куриные наггетсы.
Ресторан «Хаси Пицца» - 99% положительных отзывов и отличные роллы
Ксения
Хорошая доставка, будем заказывать у вас еще,курьеры доставставляют быстро )
Заказ: Гавайский, Запечённый Три сыра, Mexico
Дарья
Очень вкусный удон с шампиньонами, привезли горячим, цезарь тоже очень вкусный, продукты в нем все были свежими, наггетсы отпад В общем впечатление осталось только положительное
Заказ: Салат «Цезарь», Куриные наггетсы, Удон сливочно-грибной
Светлана
Еда как всегда очень вкусная. Доставили быстро, все горячее. Девушка курьер очень вежливая
Заказ: Картофель фри, Горячий Грибной, Запечённый Три сыра, Хрустящий
Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.
Хиты продаж: ролл Осака, ролл Аляска, ролл Хрустящий.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Луиджи;
Ролл Алоха;
Наггетсы.
Ресторан «Art Roll» - 98% положительных отзывов и отличные роллы
Зарина
Как всегда вкусно❤️❤️❤️ Том ям, был насыщенный, чуть густой, сливочно-острый
Заказ: Том Ям с морепродуктами, Луиджи, Рокфор, Луковые кольца
Мария
всё было очень вкусное и свежее, привезли к назначенному времени без опоздания. Курьер был вежливый. К заказу даже положили подарочек, было очень приятно
Заказ: Под Шампань!, Луиджи
Анна Усова
Вкусные и красивые роллы. Все аккуратно упаковано и доставлено ещё тёплым.
Заказ: Эль батро, Дары моря, Луиджи, Салат Цезарь с курицей
Бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.
Хиты продаж: ролл Хеппи Hot XXL, ролл Смайл, ролл Пунта Кана XXL.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Тори маки острый;
Ролл Калифорния Lite XXL;
Ролл Сливочный краб.
Ресторан «Гиндза» - 96% положительных отзывов и отличные роллы
Полина
Доставили к назначенному времени. Роллы были свежие
Заказ: Тори маки острый, Запечённый ролл Везувий, Филадельфия с огурцом, Картофель Фри
Алёна
Теперь мой самый любимый сет Как всегда лучшие! Спасибо вам
Заказ: Premium, Тори маки острый
Анастасия Зайцева
все супер, быстро вкусно, всегда заказываю тут качество на высоте
Заказ: Вдохновение, Сливочный краб
Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей.
Хиты продаж: ролл Тар-Тар, ролл Блюз, ролл Грин.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Хрустящий;
Ролл Оши;
Ролл с лососем.
Ресторан «Мегаролл» - 86% положительных отзывов и отличные роллы
Любовь
Всё вкусно!) Всем советую заказывать
Заказ: Акция из печки, Ролл Хрустящий
Нина Валерьевна
всё было супер,никогда в Мегаролле не сомневалась,большое спасибо
Заказ: Ролл "Тори", 2 × Картофель фри, 2 × Салат Цезарь с курицей, Супер Сет, Соус Цезарь
Елена
Было вкусно, спасибо Доставка всегда вовремя, без задержек
Заказ: Сет "Zодиак"
Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей.
Хиты продаж: ролл Цезарь, ролл Керри, ролл Такома.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Калифорния;
Ролл Юджин;
Ролл Савана.
Ресторан «Las Vegas» - 83% положительных отзывов и отличные роллы
Андрей
Быстро, вкусно, особенно сладкие роллы дети за секунды съели. Всё понравилось! Привезли раньше, чем обещали
Заказ: Ролл "Юджин" жареный, Ролл "Филадельфия" жареный, Сладкий ролл в тортилье
Надежда
Всё вкусно, привезли быстро, всё понравилось, спасибо
Заказ: Пицца "Маргарита" 25см, Wok Пшеничная лапша с овощами, Топпинг Курица, Гренки, Ролл "Ранчо" жареный
Ксения
Хорошая доставка будем заказывать еще,все очень вкусно))
Заказ: Ролл "Пеория" запеченный, Сет "Аризона"
Бесплатная доставка при заказе от 600 рублей.
Хиты продаж: ролл Бешеный лосось, ролл Аши, ролл Креветка с грушей.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Спайс с лососем;
Ролл Лосось;
Гункан острый лосось.
Ресторан «Каратэ суши» - 84% положительных отзывов и отличные роллы
Екатерина
В соотношении цены и качества лучшие в городе. Щедрые порции, вкусные десерты, а деткам беру здесь снэки ☺️
Заказ: Чизкейк Нью-Йорк
Дана
Быстро и очень вкусно, спасибо!
Заказ: Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт
Ксения
Все очень вкусно. Выглядит красиво. Упаковано прекрасно. Горячие роллы приехали теплыми. Спасибо
Заказ: Сет Фиеста, Сливочный лосось
Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.
Хиты продаж: ролл Фудзи, ролл Окинава, ролл Аляска.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Катори;
Ролл Вулкан;
Ролл Калифорния.
Ресторан «Суши Микки» - 78% положительных отзывов и отличные роллы
Татьяна
Суши очень понравились, вкусные , большие , сочные, много начинки. Рекомендую всем попробовать 100%!!!
Заказ: Лондон, Филадельфия, Хот ролл с креветкой
Екатерина Волкова
замечательные роллы! такой запах, когда только привезли пробовали у вас впервые. размер хороший, качественно скручены (не разваливаются), свежие, горячие и запеченные привезли теплыми! очень сытные))) васаби острый, имбирь вкусный. порадовала доставка за 45 мин в выходной день. хороший выбор блюд за баллы. будем заказывать еще.
Заказ: Калифорния, Хот ям эби, Тори темпура, Эби маки
Ольга
Заказ привезли через 35 минут после заказа что очень порадовало. Суши вкусные, свежие. Будем заказывать еще. Большое спасибо
Заказ: Тори темпура, Питер Пэн
Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.
Хиты продаж: ролл Жульен, ролл Снежная креветка, ролл Бургер.
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ролл Пиканто;
Ролл Классический с огурцом;
Ролл Картофель фри.
Ресторан «Культура» - 95% положительных отзывов и отличные роллы
Ксения
Всё было свежим и вкусным, привезли быстро. Большое спасибо)
Заказ: Сет Эйфория, Пиканто
Элина
Все вкусно как всегда и быстрая доставка! Рекомендую!
Заказ: Сет Классика, С огурцом, 2 × Филадельфия с огурцом
Светлана
Привезли очень быстро, всего через 30 минут. Все вкусно, хорошо упаковано.
Заказ: Карбонара, Острые с креветкой, Острые с тунцом, Пиканто, Суши с креветкой, Гренки
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