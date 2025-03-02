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Экономика

Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в своих офисах в Нижегородской области

03 марта 2025 13:44  [51] Экономика

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Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в 125 клиентских центрах 48 регионов России, в том числе в офисах в Нижнем Новгороде. До конца марта проект охватит более 300 точек обслуживания Почта Банка по всей стране. В Нижегородской области продукты ВТБ можно будет оформить в 11 точках обслуживания Почта Банка.

"Начало интеграции с Почта Банком позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты Почта Банка смогут как и ранее получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России", –рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети — старший вице-президент ВТБ.

С середины февраля в клиентских центрах Почта Банка в Нижегородской области розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

"Клиентам Почта Банка в 125 клиентских центрах теперь доступна вся розничная линейка продуктов и сервисов ВТБ. Наши сотрудники помогут подобрать и оформить интересующее финансовое предложение в клиентских центрах. Кроме обслуживания в офисах, клиентам Почта банка доступен выездной сервис ВТБ. Мобильные менеджеры готовы доставить банковские продукты в офис, на тренировку, в ресторан или домой к клиенту", – комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент.

Доставка ВТБ доступна более 121 млн жителей России в 4,6 тыс. населенных пунктов страны. Кроме того, клиенты ВТБ, РНКБ и Почта банка могут обслуживаться в объединенной банкоматной сети, которая обеспечивает им бескомиссионное снятие и внесение наличных во всех устройствах самообслуживания группы.

Фото Банк ВТБ (ПАО)

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Теги:
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