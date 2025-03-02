Эн+ ждёт нижегородцев 9 марта на спортивном фестивале "На лыжи!"

Фото: пресс-служба Эн+

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Компания Эн+ Тепло Волга, входящая в энергохолдинг Эн+, приглашает нижегородцев и гостей города принять участие в спортивном фестивале «На лыжи!». Он пройдёт 9 марта на Щелоковском хуторе. Торжественное открытие состоится в 10.30, старт первых забегов – в 11.00.



Традиционно в Нижнем Новгороде фестиваль собирает сотни любителей лыж. В этом году организаторы проведут детские, женские, мужские и корпоративные забеги на 500 метров, а также 3 и 5 км. Предусмотрен и ретрозабег, в котором могут принять участие спортсмены и любители на деревянных лыжах и в одежде 1980-1990-х годов.

«Мы приглашаем всех нижегородцев присоединиться к нашему фестивалю! Уверен, все участники мероприятия «На лыжи!» получат заряд бодрости, энергии и отличного настроения», - подчеркнул генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.



Для болельщиков будет предусмотрена развлекательная программа с интерактивными конкурсами и точки с горячим чаем, подробную программу фестиваля можно узнать здесь (https://vk.com/nalyzhinn).



Проект «На лыжи!» проводится с 2016 года по инициативе основателя компании Эн+ Олега Дерипаски. Благодаря массовым стартам сотни человек занялись одним из самых демократичных видов спорта. Кстати, участие в соревнованиях бесплатное, но для выхода на старт нужна предварительная регистрация - https://forms.yandex.ru/u/67beb7adf47e7367edeeef0f/.



Заявки принимаются до 14.00 7 марта 2025 года. Участники в возрасте до 18 лет допускаются на старт только при наличии медицинской справки, от 18 лет и старше – при наличии справки или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за здоровье. Участникам мероприятия необходимо иметь свой комплект лыж.