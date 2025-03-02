Дополнительное образование для управленцев: НИУ приглашает на курсы повышения квалификации и переподготовки Бизнес

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Президентская Академия — это уникальный центр подготовки управленческих кадров, обладающий высокой экспертизой и методологией. Она помогает развивать компетенции и навыки, которые являются основой для профессионального роста и карьерного продвижения.

Центр регионального развития и дополнительного образования Нижегородского института управления Президентской академии разработал более 100 программ, которые учитывают все потребности современных управленцев как в государственных структурах, так и в бизнесе.

Программы профессиональной переподготовки дают возможность освоить новую специальность и начать заниматься новым направлением, при этом охватывая все необходимые знания о конкретной области.

Среди программ центра: «Менеджмент организации», «Финансы и Кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и другие. Их можно пройти на базе учебной платформы Академии в онлайн формате. Продолжительность обучения — от 2 до 10 месяцев.

Есть и более сжатые программы повышения квалификации, обучение на которых длится три недели в онлайн формате. Они ориентированы на улучшение собственных компетенций и получение новых знаний в профессиональной сфере.

По итогам обучения слушатели получают документ об образовании Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "РАНХиГС при Президенте Российской Федерации" (Москва).

В центре есть и тренинговый формат обучения. Он направлен на развитие и отработку конкретных навыков, а также на решение задач по формированию команды. Очные тренинги с активным вовлечением каждого участника и поддержкой ведущих экспертов центра делают процесс обучения максимально эффективным.

Одним из востребованных направлений деятельности центра является разработка методик и проведение стратегических сессий, нацеленных на анализ и решение конкретных проблем, а также на выработку перспективных предложений. Стратегическая сессия служит мощным инструментом для укрепления команды и повышения общей эффективности организации.

Центр регионального развития и дополнительного образования разрабатывает свою линейку образовательных продуктов с учетом потребностей заказчика и позволяет комплексно решать задачи, стоящие перед организацией. Это позволяет не только развивать кадровый потенциал, но и выстраивать процессы по стратегическому планированию в различных отраслях экономики.

Записаться на программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки можно на сайте НИУ https://niu.ranepa.ru.

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