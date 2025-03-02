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Общество

Яндекс 360 запустил мобильное приложение Календарь

06 марта 2025 12:38  [3] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

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Яндекс 360 представил фирменное мобильное приложение своего Календаря. Оно помогает следить за расписанием и планировать дела, не упуская ничего важного. Приложение поддерживает сразу несколько календарей, например личный и рабочий, и может работать даже без подключения к интернету.

В Календаре можно создавать и редактировать самые разные события, от походов в театр до встреч с коллегами, и быстро находить нужные. Если встречу планируется провести по видеосвязи, приложение создаст ссылку на Телемост для всех участников. Чтобы личные и рабочие дела не смешивались, события из разных календарей выделены разными цветами. В Календаре также есть тёмная тема — с ней меньше устают глаза.

Своими календарями удобно управлять с экрана смартфона. Чтобы добавить новое событие, достаточно нажать на соответствующий временной слот. Длинное нажатие на событие позволяет перенести его на другое время, а растягивание и сжимание — изменить продолжительность. Не пропустить важную встречу позволят напоминания. Их можно настроить под себя: указать, за сколько времени до начала события о нём напомнить, а также выбрать способ, как это сделать — письмом или пуш-уведомлением.

Планировать дела в Календаре легко даже в офлайне — например, в самолёте. Без интернета можно просматривать, редактировать, добавлять новые и удалять неактуальные события. Все изменения будут синхронизированы с сервером, как только устройство подключится к сети. Ещё одна удобная опция для путешественников — автоматический переход Календаря на местное время при смене часовых поясов. Если пользователь продолжает жить по старому времени, её можно отключить в настройках.

Приложение Яндекс Календарь доступно для iOS и Android. Владельцы устройств на iOS могут установить виджет календаря — на Android такая возможность появится в скором будущем. Также разработчики добавят в приложение возможность планировать встречи с учётом занятости участников и новые режимы отображения календаря: на три дня и на неделю.

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