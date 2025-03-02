Как выбрать винтовой компрессор на предприятие

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Винтовой компрессор — устройство для сжатия воздуха с двумя вращающимися винтами. Оборудование используют на предприятиях, где требуется стабильная подача сжатого воздуха. Такой воздух нужен для привода механизмов, в производственных процессах, для упаковки, охлаждения, очистки и т.д. Также он обеспечивает безопасную альтернативу электричеству или гидравлике.
На заводах компрессоры часто работают круглосуточно. Со временем снижается их эффективность. Особенно в случае поршневых моделей, которые быстро изнашиваются. Оптимальным вариантом будет перейти на винтовой компрессор.
Если сравнивать винтовые компрессоры Ремеза с поршневыми моделями, то из плюсов можно выделить:
Несмотря на все перечисленные преимущества винтовых компрессоров, получить максимальную отдачу от данного оборудования можно тогда, когда сформированы потребности вашего бизнеса. Есть 3 основных параметра, на которые важно обратить внимание перед покупкой.
1. Производительность
Измеряется в м³/мин. Параметр напрямую зависит от потребностей оборудования на предприятии. Оптимальную производительность можно определить, посчитав общую нагрузку всех подключаемых пневмосистем. К этой сумме прибавьте 15-20%. Это будет запасом, чтобы компенсировать утечки или возможные увеличения мощностей на производстве.
2. Давление
Максимальное давление указано у каждого винтового компрессора в каталоге на сайте компании Ремеза.
3. Требования к воздухоподготовке
По стандартам ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 сжатый воздух должен соответствовать строгим нормам по:
Необходимый размер частиц и содержание масла обеспечивается с помощью фильтров, а точка росы — с помощью осушителей.
Точка росы — это показатель влажности воздуха. Чем ниже температура точки росы, тем суше воздух, что особенно важно для производств, работающих при низких температурах. В минусовом диапазоне -20°C, -40°C, -70°C она обеспечивается с помощью адсорбционного осушителя. Положительный диапазон +3°C, +5°C и т.д. достигается с помощью рефрижераторного осушителя.
Важно! Осушители работают только с парами воды, поэтому в обязательном порядке после компрессоров необходимо устанавливать сепараторы динамического типа, которые удаляют из сжатого воздуха капельный конденсат.
В случае сбоев или планового обслуживания обезопасить оборудование на предприятии можно, установив дополнительно с основным компрессоров запасной (горячий резерв). Резерв может составлять 50 или 100% от производительности основной системы, но все зависит от критичности процессов на предприятии.
При выборе винтового компрессора учитывайте комплекс факторов: от производительности и давления до требований к качеству воздуха, нужно ли докупить резервное оборудование. На ваш выбор также повлияет эффективность производства, расходы на его эксплуатацию.
Большой ассортимент винтовых компрессоров для предприятий можно найти у компании ООО «Торговый Дом «РЕМЕЗА» — www.remeza.org.
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