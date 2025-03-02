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Общество

Как выбрать винтовой компрессор на предприятие

07 марта 2025 11:03  [65] Общество

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Винтовой компрессор — устройство для сжатия воздуха с двумя вращающимися винтами. Оборудование используют на предприятиях, где требуется стабильная подача сжатого воздуха. Такой воздух нужен для привода механизмов, в производственных процессах, для упаковки, охлаждения, очистки и т.д. Также он обеспечивает безопасную альтернативу электричеству или гидравлике.

На заводах компрессоры часто работают круглосуточно. Со временем снижается их эффективность. Особенно в случае поршневых моделей, которые быстро изнашиваются. Оптимальным вариантом будет перейти на винтовой компрессор.

Преимущества винтовых компрессоров

Если сравнивать винтовые компрессоры Ремеза с поршневыми моделями, то из плюсов можно выделить:

  • Износостойкие, по сравнению с поршневыми компрессорами. Этому способствует отсутствие возвратно-поступательных движений и трений в винтовых механизмах.
    • Более низкий уровень шума и вибрации — в пределах 60-68 дБ, подходит для установки в производственных помещениях.
    • Сжимают до 51600 литров в минуту, поэтому подходят для предприятий, где потребность в сжатом воздухе особенно высока.
    • Экономичность. Размещены ближе к рабочему месту, что сокращает потери воздуха по трубопроводам. Также электронные блоки управления помогают снизить расход электричества.
    • Автоматизация. С помощью электронных блоков управления можно запрограммировать оборудование и минимизировать необходимость ручного управления.

Несмотря на все перечисленные преимущества винтовых компрессоров, получить максимальную отдачу от данного оборудования можно тогда, когда сформированы потребности вашего бизнеса. Есть 3 основных параметра, на которые важно обратить внимание перед покупкой.

Как выбрать винтовой компрессор: 3 главных фактора

1. Производительность

Измеряется в м³/мин. Параметр напрямую зависит от потребностей оборудования на предприятии. Оптимальную производительность можно определить, посчитав общую нагрузку всех подключаемых пневмосистем. К этой сумме прибавьте 15-20%. Это будет запасом, чтобы компенсировать утечки или возможные увеличения мощностей на производстве.

2. Давление

  • Определите минимальное давление, при котором оборудование будет работать стабильно, и сравните его с характеристиками компрессора. На нем устанавливается минимальное и максимальное значение давления: минимальное — старт, максимальное — остановка. Разница между минимальным и максимальным — 2 бара.
  • Учитывайте потери давления на пути сжатого воздуха: повороты труб, задвижки, краны.
  • При использовании компрессоров совместно с различными осушителями учитывайте потери: при рефрижераторном осушителе 0,5 бара, адсорбционном — 1 бар.

Максимальное давление указано у каждого винтового компрессора в каталоге на сайте компании Ремеза.

3. Требования к воздухоподготовке

По стандартам ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 сжатый воздух должен соответствовать строгим нормам по:

  • размерам частиц: 15 мкм, 3 мкм, 1 мкм, 0.1 мкм, 0.01 мкм,
  • точке росы,
  • допустимым значениям остаточного содержания масла в сжатом воздухе: 0.1 мг/м3, 0.01 мг/м3 или 0.005 мг/м3.

Необходимый размер частиц и содержание масла обеспечивается с помощью фильтров, а точка росы — с помощью осушителей.

Точка росы — это показатель влажности воздуха. Чем ниже температура точки росы, тем суше воздух, что особенно важно для производств, работающих при низких температурах. В минусовом диапазоне -20°C, -40°C, -70°C она обеспечивается с помощью адсорбционного осушителя. Положительный диапазон +3°C, +5°C и т.д. достигается с помощью рефрижераторного осушителя.

Важно! Осушители работают только с парами воды, поэтому в обязательном порядке после компрессоров необходимо устанавливать сепараторы динамического типа, которые удаляют из сжатого воздуха капельный конденсат.

Дополнительно: резерв и безопасность

В случае сбоев или планового обслуживания обезопасить оборудование на предприятии можно, установив дополнительно с основным компрессоров запасной (горячий резерв). Резерв может составлять 50 или 100% от производительности основной системы, но все зависит от критичности процессов на предприятии.

При выборе винтового компрессора учитывайте комплекс факторов: от производительности и давления до требований к качеству воздуха, нужно ли докупить резервное оборудование. На ваш выбор также повлияет эффективность производства, расходы на его эксплуатацию.

Большой ассортимент винтовых компрессоров для предприятий можно найти у компании ООО «Торговый Дом «РЕМЕЗА» — www.remeza.org.

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