Что ждать: новинки российских сериалов 2025 года Общество

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В этом году на экраны вернутся полюбившиеся истории. Например, продолжения получат фантастическая комедия «Волшебный участок» и сатирический сериал «Два холма». Кроме того, зрителей ждут совершенно новые проекты, среди которых сериалы «Аутсорс», «Подслушано в Рыбинске», «Три плюс три» и многие другие. Какие сюжеты нас удивят, какие актеры появятся в новых ролях – рассказываем в нашей подборке.

сериал «Два холма», 2022 - …

Подслушано в Рыбинске (2025)

комедия, детектив, 18+

Российский детектив с элементами комедии и триллера. Юра Мальцев пишет для газеты «Волжский вестник». Он ведёт ничем не примечательную жизнь.

Однажды у Юры случается приступ, в ходе которого у него появляется видение, предсказывающее убийство, которые должно произойти в ближайшее время в Рыбинске. После этого таких видений становится больше. Он пытается предотвратить убийства и в итоге становится главным подозреваемым. Чтобы узнать, оправдают ли главного героя, найдут ли настоящих преступников, и получить ответы на другие интригующие вопросы, нужно посмотреть все эпизоды сериала «Подслушано в Рыбинске».

Актеры:

Тимофей Трибунцев;

Рузиль Минекаев;

Антон Васильев;

Михаил Кремер;

Юлия Хлынина и другие.

Два холма (3 сезон, 2022 - …)

комедия, фантастика, 18+

Комедийная антиутопия, действие которой разворачивается в мире, где после глобальной катастрофы выжили только женщины. Они создали экогорода, где царит матриархат и гармония с природой. Мужчины же превратились в «приматов», живущих в лесах и лишённых благ цивилизации.

Актеры:

Никита Кологривый;

Анна Снаткина;

Пелагея Невзорова;

Светлана Камынина;

Владимир Епифанцев и другие.

Опасная близость (2025)

драма, 18+

Остросюжетная драма о мести, предательстве и роковых поворотах судьбы. В центре сюжета — Анна, успешный пластический хирург, чья жизнь кажется идеальной: успешная клиника, любящий муж. Однако, за фасадом благополучия скрывается глубокая трещина. Главная героиня сериала «Опасная близость» узнает, что у ее мужа есть любовница. Не в силах простить предательство, Анна решает мстить.

Актеры:

Елизавета Боярская;

Артур Бесчастный;

Леонид Бичевин и другие.

Волшебный участок (2 сезон, 2023 - …)

боевик, фэнтези, 18+

Свежий взгляд на русские народные сказки, переплетённые с современной реальностью. Главный герой, Лёха, — бывший снайпер, страдающий от посттравматического синдрома. Он ведёт уединённый образ жизни, пока его сестра не просит его стать опекуном её восьмилетней дочери. Лёха соглашается, и тут же сталкивается с неожиданным поворотом: оказывается, он назначен участковым по делам сказочных существ.

Актеры:

Николай Наумов;

Ева Смирнова;

Филипп Янковский;

Татьяна Догилева и другие.

Три плюс три (2025)

комедия, 16+

В сериале «Три плюс три» рассказывается о двух семьях. Клячевы — это три поколения мужчин: Антон Павлович, его сын Леонид и внук Прометей. Ларины — три поколения женщин: Валентина Петровна, её дочь Света и внучка Юля. Прометей, уверенный в том, что Юля — мошенница, разоблачает одну из её афер и сдаёт её в полицию. Эта встреча становится поворотной не только для молодых людей, но и для их близких.

Актеры:

Владислав Ветров

Ольга Хохлова

Елена Николаева

Алексей Розин и другие.

Челюскин. Первые (2025)

история, драма, 18+

Сериал основан на реальных событиях и повествует о попытке парохода «Челюскин» впервые в истории пройти Северным морским путем за одну навигацию. Экспедицией руководит известный исследователь Отто Шмидт. Однако, «Челюскин» оказывается зажат льдами и терпит крушение, и экипажу приходится бороться за выживание в суровых арктических условиях.

Актеры:

Глеб Калюжный

Стася Милославская

Кирилл Кяро и другие.

Аутсорс (2025)

драма, 18+

Мрачная и напряжённая драма, действие которой разворачивается в России в 1996 году, накануне введения моратория на смертную казнь. Константин Волков — новый надзиратель в тюрьме особого назначения. Он сталкивается с жестокой реальностью тюремной системы и моральными дилеммами, связанными с исполнением смертных приговоров. Первые серии уже вышли и доступны для просмотра.

Актеры:

Иван Янковский

Эльдар Калимулин

Данил Стеклов и другие.

Баранкины и камни силы (2025)

фантастика, 18+

Сериал сочетает в себе элементы фантастики и комедии. Семья Баранкиных — потомственные водители в десятом поколении. Они живут обычной жизнью, пока однажды к ним в квартиру не попадает Варя Баранкина, их родственница из XIX века. Варя — лихая извозчица, и именно с нее начался род Баранкиных. Необычному семейству придется сплотиться, чтобы перебросить Варвару обратно в прошлое.

Актеры:

Юлия Топольницкая;

Андрей Федорцов;

Кузьма Сапрыкин;

Дмитрий Журавлев и другие.

Почка (3 сезон, 2021 - …)

драма, комедия, 18+

Главная героиня сериала — Наталья Кустова, циничная и эгоистичная женщина, которая работает инспектором пожарной безопасности. Она привыкла жить на широкую ногу, не отказывая себе ни в чем. Однако, когда у нее диагностируют хроническую болезнь почек, ей срочно требуется пересадка органа.

Актеры:

Любовь Аксёнова;

Николай Фоменко;

Антон Филипенко;

Ирина Розанова и другие.

Фото предоставлено ООО «Старт.Ру» start.ru

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