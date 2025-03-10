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Экономика

Инновации в производстве АО "РУМО": новый портальный фрезерный центр

14 марта 2025 11:13  [324] Экономика

На производственной площадке АО «РУМО» дан старт работе новейшего высокопроизводительного портального фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ и подвижной траверсой. Этот фрезерный центр спроектирован специально под потребности «РУМО» и предназначен для предварительной и финишной обработки крупных и сложных корпусных деталей из черных и цветных металлов. Спектр выполняемых операций включает в себя фрезеровку, сверление, расточку и нарезание резьб.

Уникальная конструкция данного оборудования позволяет обрабатывать крупногабаритное оборудование для нефтегазовой, энергетической и судостроительной отраслей, укрепляя технологический суверенитет страны в части двигателестроения и компрессоростроения. Высококвалифицированные операторы и технологи «РУМО», уже в полной мере используют потенциал портального фрезерного центра для обработки блоков цилиндров двигателей, компрессоров и газомотокомпрессоров. Главная особенность станка в возможности работать с изделиями из высокопрочного чугуна весом до 28 тонн и осуществлять консольную расточку под точные допуски постелей коленчатого и распределительного валов. 

АО «РУМО» неуклонно следует курсом модернизации и цифровизации производства, стремясь к созданию современного и эффективного предприятия, способного удовлетворить растущие потребности рынка и оставаться лидером в своей отрасли. Ввод в эксплуатацию этого портального фрезерного центра позволит заводу существенно нарастить объемы производства и повысить качество выпускаемой продукции. Это укрепит конкурентные позиции АО «РУМО» и откроет двери для внедрения передовых технологий, отвечающих самым строгим требованиям и стандартам современности.

Реклама. АО «РУМО» ИНН 5258142200 https://aorumo.ru/?ysclid=m88b0gn14d992273514 

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