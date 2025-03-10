​​​​​​​Сериал о возрождении легендарного "ВИА “Васильки”" выйдет весной на Wink Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

Erid: 2SDnjdpcfDE

История воссоединения пропавшего 45 лет назад вокально-инструментального ансамбля «Васильки», а также разных поколений героев разворачивается на фоне мелодий семидесятых, в духе коллективов «Поющие гитары» и «Цветы», которые написал вдохновитель, продюсер и композитор сериала Сергей Жуков. Восьмисерийный музыкальный проект «ВИА “Васильки”» (16+) уже весной выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), а телепремьера состоится на канале СТС. Главные роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова. В сериале также появятся Игорь и Григорий Верники в роли одного персонажа в разные периоды его жизни.

«ВИА “Васильки”» пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎ (18+), «Комбинация» (18+)‎, «Фишер» (18+), «Балет» (18+), «Плакса» (16+), «Чистые» (18+), «Челюскин. Первые» (16+) и другие). За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».

Тизер:

«Я.Диск»: https://disk.yandex.ru/d/cNSKkorage2Zxw

ВК: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243809?list=ln-jQLeNbsr5P7ar5CaEl

Youtube: https://youtu.be/Vayfk6nq1j8

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/QqOlvAnBfQK8aQ

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Наследникам обязательно нужно снова объединить повзрослевших участников ВИА «Васильки» (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин) на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).

Юрий Шаров, режиссер сериала:

«Во время просмотра нашего сериала зрители смогут окунуться в атмосферу удивительного времени. Конечно, оно немного приукрашенное и фантазийное. Молодой аудитории будет интересно наблюдать, что испытывали люди, жившие в другой эпохе. Старшее поколение получит возможность предаться светлой ностальгии. Ну и наконец-то у нас Дмитрий Харатьян снова запоет. Мне кажется, этого долго ждали. Главная сложность подготовки заключалась в том, что нам нужно было подобрать молодых актеров на роли персонажей из ВИА “Васильки” и их “взрослые” версии. Естественно, нужна была какая-то внешняя связь между этими людьми, общие харизма и повадки. При этом нужно было найти хороших актеров, которые умеют петь. Мне кажется, у нас всё получилось справиться с этой задачей».

Григорий Верник, актер:

«Это мое первое участие в музыкальном проекте и это определенная ответственность, так как важную роль в такой работе играет не только драматическая составляющая, но и музыкальная. В прошлом артисты иначе исполняли свои композиции, стиль тех лет очень отличается от современного. Мне важно было передать эту разницу, в каком-то смысле "присвоить" себе песни моего персонажа. Ну и, естественно, у нас с другими актерами появилось много своих «переделок» песен, прозвучавших в сериале».

О сериале «ВИА “Васильки”» (16+)

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии»

Жанр: музыкальное драмеди

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Юрий Шаров

Оператор-постановщик: Карим Имамиев

Продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры СТС: Владимир Неклюдов, Кристина Сивоконь

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативные продюсеры: Вадим Бакунев, Алексей Екс

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Евгения Хрипкова, Мария Огнева

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова

В ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru