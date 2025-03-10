Захватывающая "Русская история" — новый телеканал в онлайн-кинотеатре Wink.ru Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

В мaрте стартовало вещание круглосуточного телеканала «Русская история» от Star Media — первыми его начали транслировать онлайн-кинотеатр Wink.ru и компания «Ростелеком» в сетях кабельного телевидения. Его дистрибуцией занимается «Медиа-Телеком» (совместное предприятия «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы»), в пуле которого уже представлены каналы Star Family, Star Cinema и Bolt компании Star Media.

Телеканал «Русская история» интересно и увлекательно представляет живую историю нашей страны. Это широкий взгляд на прошлое: исторические события, герои, правители и вожди «оживают» благодаря захватывающей подаче материала, рассчитанной на современную ТВ-аудиторию.

На канале «Русская история» показываются исторические докудрамы, программы, игровые фильмы и сериалы собственного производства и от других отечественных компаний. На сегодня контентная коллекция канала насчитывает более 1 000 часов. Зрителям доступны масштабные документальные циклы «Романовы», «Великая война», «Крещение Руси», «Лермонтов» и большие художественные проекты «А зори здесь тихие…», «Смерть шпионам!», «Истребители», «Летчик», «Раневская» и многие другие.

Дизайн и эфирное оформление канала отражают все исторические эпохи. Логотип, заставки, промо-ролики и другие элементы оформления эфира креативно объединяют контент канала в единое смысловое пространство. Особенностью программного наполнения канала является цикл из 95 роликов «Русская история», созданных при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), которые выходят в эфир, предваряя тайтлы основной сетки вещания.

Среди премьер телеканала «Русская история» — значимые проекты Российского военно-исторического общества (РВИО): авторский курс лекций Владимира Мединского, посвященный самым ярким фигурам и событиям русской истории, и современный образовательный цикл «Лекторий “Достоевский”». Их премьера в эфире состоится уже в апреле.

Помимо библиотечного наполнения планируется производство уникального эксклюзивного контента для телеканала «Русская история». Это исторические фильмы и сериалы, циклы программ, интервью и кроссплатформенные проекты, направленные на популяризацию истории страны.

Мария Гречишникова, генеральный директор группы компаний Star Media:

«Наша компания обладает впечатляющей коллекцией исторического контента, который рассчитан на самую широкую аудиторию. В дополнение к ней, мы наполним сетку канала лучшими историческими программами и сериалами наших партнеров. Через эти уникальные проекты зрители смогут пройти по самым значимым историческим рубежам. Наследием страны сегодня особенно активно интересуется молодое поколение. Наша главная цель при создании канала “Русская история” — дать зрителю почувствовать свою связь с историей страны, показать, что интерес к ней является мощной силой, способной вдохновлять и поддерживать преемственность поколений».

Александр Косарим, генеральный директор компании «Медиа-Телеком»:

«Запуск телеканала исторической тематики о России особенно актуален благодаря росту интереса аудитории к фактам, событиям и персонам, прославившим нашу страну. С точки зрения бизнеса — это уже 20-й телеканал в портфолио “Медиа-Телеком”, органично дополняющий разножанровую линейку наших тематических каналов».

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Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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