Компания «Теплотехника» запустила обновленный интернет-магазин инженерного оборудования

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Торговая компания «Теплотехника», поставщик инженерного и отопительного оборудования с 15-летним опытом на российском рынке, объявила о запуске обновленного интернет-магазина. Новая онлайн-платформа tt46.ru позволяет физическим и юридическим лицам заказывать товары с доставкой или самовывозом.

Компания специализируется на комплексных поставках инженерного, отопительного, сантехнического и климатического оборудования для объектов различного масштаба — от индивидуального жилищного строительства до многоквартирных домов и коммерческой недвижимости. Помимо прямых продаж конечным потребителям, «Теплотехника» поддерживает сотрудничество с предприятиями по модели B2B.

«Мы стремимся сделать процесс комплектации инженерных систем максимально удобным для всех категорий клиентов. Запуск обновленного интернет-магазина – важный шаг в этом направлении. При этом продолжаем укреплять партнерские отношения с розничными магазинами, предлагая им выгодные условия сотрудничества», – отметил представитель компании.

В ассортимент интернет-магазина «Теплотехники» входит более 15 000 наименований продукции, которые постоянно поддерживаются в наличии на складах компании в Курске и Нижнем Новгороде. Каталог включает газовое котельное оборудование, водонагреватели, системы водоснабжения, запорную и регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы, радиаторы отопления, дымоходы и банные печи, сантехнику и бытовую технику.

Особое место в ассортименте занимают товары собственных торговых марок РОСС и ADUADREAM. Они разработаны с учетом российских требований и норм и проходят многоступенчатый контроль качества.

Логистическая инфраструктура «Теплотехники» включает складские комплексы общей площадью 12 000 м² и собственный автопарк из 23 автомобилей «Газель» и 2 грузовиков «Газон NEXT». Это позволяет компании самостоятельно контролировать весь цикл доставки товаров – от склада до объекта заказчика. Среди партнеров компании – ведущие российские интернет-площадки строительных и отделочных материалов.

Прямые контракты более чем со 100 производителями дают возможность поддерживать конкурентоспособные цены и строго соблюдать сроки поставок. Клиенты «Теплотехники» получают не только качественную продукцию, но и профессиональную техническую поддержку.

За время работы с 2010 года компания укомплектовала более 100 000 объектов различного назначения и масштаба. Сегодня «Теплотехника» обслуживает свыше 2 000 постоянных клиентов в 25 регионах России. Компания располагает двумя основными филиалами — в Курске и Нижнем Новгороде, что обеспечивает эффективное покрытие как Центрального, так и Приволжского федеральных округов.

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции можно на официальном сайте tt46.ru.

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