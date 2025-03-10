Новый автомобильный завод за 35 млрд может появиться в Нижегородской области

Новый завод по производству автомобилей может появиться в Городецком районе. Такое предложение размещено на инвестиционном портале Нижегородской области.
Проект предлагается реализовать за 2 года на территории площадью 6,7 тысяч квадратных метров в Заволжье.
Предполагается, что инвестор создаст цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства запчастей автомобилей на базе бывшего цеха моторного завода. Стоимость проекта составляет 35 млрд рублей.
Завод будет рассчитан на 1300 рабочих мест. Предприятия должен окупиться за 7 лет при ожидаемом годовом доходе в 80 млрд рублей.
Ранее сообщалось, центр по развитию технологий гражданских беспилотников за 828 млн появится в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+