Новый автомобильный завод за 35 млрд может появиться в Нижегородской области Экономика

Новый завод по производству автомобилей может появиться в Городецком районе. Такое предложение размещено на инвестиционном портале Нижегородской области.

Проект предлагается реализовать за 2 года на территории площадью 6,7 тысяч квадратных метров в Заволжье.

Предполагается, что инвестор создаст цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства запчастей автомобилей на базе бывшего цеха моторного завода. Стоимость проекта составляет 35 млрд рублей.

Завод будет рассчитан на 1300 рабочих мест. Предприятия должен окупиться за 7 лет при ожидаемом годовом доходе в 80 млрд рублей.

Ранее сообщалось, центр по развитию технологий гражданских беспилотников за 828 млн появится в Нижегородской области.