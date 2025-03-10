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Экономика

Новый автомобильный завод за 35 млрд может появиться в Нижегородской области

22 марта 2025 09:45  [422] Экономика

Новый завод по производству автомобилей может появиться в Городецком районе. Такое предложение размещено на инвестиционном портале Нижегородской области.

Проект предлагается реализовать за 2 года на территории площадью 6,7 тысяч квадратных метров в Заволжье. 

Предполагается, что инвестор создаст цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства запчастей автомобилей на базе бывшего цеха моторного завода. Стоимость проекта составляет 35 млрд рублей.

Завод будет рассчитан на 1300 рабочих мест. Предприятия должен окупиться за 7 лет при ожидаемом годовом доходе в 80 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, центр по развитию технологий гражданских беспилотников за 828 млн появится в Нижегородской области.

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Теги:
Автомобили заводы Инвестиции
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