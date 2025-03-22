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Общество

ГК "Эн+ Тепло Волга" запустила образовательный проект "Азбука ЖКХ" для жителей Автозаводского района

24 марта 2025 11:02  [108] Общество
ГК Эн+ Тепло Волга запустила образовательный проект Азбука ЖКХ для жителей Автозаводского района

Фото: пресс-служба "Эн+"

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20 марта в Доме ветеранов Автозаводского района был дан старт образовательной программе «Азбука ЖКХ» для старшего поколения. Организатор мероприятия – группа компаний «Эн+ Тепло Волга». Проект будет реализовываться при поддержке администрации Автозаводского района, Централизованной библиотечной системы района и Советов ветеранов и территориального общественного самоуправления.
 
Цель проекта - повышение уровня правовой грамотности в сфере ЖКХ, ознакомление представителей старшего поколения с новыми сервисами энергосбытовой компании, получение обратной связи от потребителей по качеству оказываемых услуг.

«Мы много средств и сил вкладываем в модернизацию оборудования компаний и сетей тепло и водоснабжения. У нас запущено несколько долгосрочных объектов по повышению качества оказываемых услуг. В том числе есть программа по переходу на двухтрубную систему подачи горячей воды, что позволит полностью ликвидировать такие проблемы, как низкая температура и запах, которые периодически возникают из-за однотрубной системы подачи в Автозаводском районе. Мы открыты к общению с жителями и готовы в том числе корректировать очередность выполнения работ по долгосрочным программам на основе их обращений», - отметил генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.
 
В рамках проекта запланированы как личные приемы руководителя группы компаний по предварительной записи, так и обучающие встречи, в рамках которых сотрудники «Волгаэнергосбыта» (входит в ГК «Эн+ Тепло Волга») будут консультировать жителей по вопросам начисления платы за потребленные ресурсы, установке счетчиков и т.п. Так, первую встречу посвятили способампередачи показаний приборов учета. 
«Это хорошая инициатива «Эн+ Тепло Волга». В администрации района ее с удовольствием поддержали. Такие живые встречи для жителей очень важны, особенно для старшего поколения. Хорошо, что им готовы помочь разобраться в онлайн-способах взаимодействия со сбытовой компанией. Мы видим, что жители положительно оценили это начало, подходят к сотрудникам, задают вопросы», - отметил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Антон Чернов.

В рамках занятия ветеранам показали, как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Волгаэнергосбыта», как скачать мобильное приложение для передачи показаний счетчиков. А  в качестве альтернативного способа для тех, кому Интернет-технологии могут показаться сложными, продемонстрировали работу интерактивного голосового помощника: по телефону 243-00-15 потребители Автозаводского района могут круглосуточно передавать показания счетчиков. При этом робот сам называет номера лицевых счетов и приборы учета, потребителю остается только озвучить показания.
 
«Это один из самых удобных способов, и он подходит практически всем. И хорошо, что «Волгаэнергосбыт» будет такие разъясняющие встречи проводить, встречаться с жителями, консультировать. Это очень положительно», - отметил участник встречи, председатель местного отделения Всероссийского общества слепых Петр Варанкин.
На встрече присутствовали председатели советов ветеранов и  территориального общественного самоуправления. Они смогут передать полученные знания другим членам своих сообществ,  тем более, что на встрече всем раздали наглядные памятки.

«Это очень для нас полезно было, потому что многие по одиночке живут и не знаем, как вот с этим справиться. А сегодня нам все разъяснили. И я теперь в своем совете всё это расскажу. У нас многим людям за 70, 80  и даже по 90 лет есть, я им всем объясню, что и как нужно делать», - поделилась участница встречи Нина Жигилева.
 
Подобные встречи на разные темы, касающиеся вопросов взаимодействия с ресурсоснабжающей и сбытовой компаниями, будут организовывать для жителей района ежемесячно.

Реклама. ООО «ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА». ИНН 7701269595

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Теги:
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