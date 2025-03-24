НИУ Президентской академии принимает заявки на выездное обучение

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Центр регионального развития и дополнительного образования Нижегородского института управления Президентской академии предлагает более 100 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Они охватывают ключевые компетенции, необходимые специалистам в сфере государственной власти и бизнеса.
Один из форматов обучения — выездные образовательные программы, которые проходят на территории заказчика. За последние полгода эксперты Центра провели более 15 таких мероприятий в различных районах региона, включая Сокольское, Бутурлино, Воскресенское, Дальнее Константиново, Урень, Княгинино, Лукоянов, Павлово, Починки, Спасское, Выксу и Саров.
К преимуществам выездного обучения относятся гибкость в выборе тематики, сроков и форматов программы, что позволяет адаптировать процесс под конкретные задачи заказчика. Такой подход помогает сэкономить ресурсы и время, а также получить актуальные знания от ведущих специалистов, работающих по стандартам Президентской академии.
Заявку на организацию обучения можно оставить по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/67e11f4102848fc0b0767829/
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