День открытых дверей пройдет 6 апреля в Нижегородском институте управления Общество

В воскресенье 6 апреля 2025 года День открытых дверей состоится в Нижегородском институте управления.

Это отличная возможность для абитуриентов и их родителей узнать больше о будущем образовании в Президентской академии и карьерных перспективах. Такие мероприятия позволяют не только получить информацию о программах и условиях поступления, но и создать первое впечатление о вузе, его атмосфере и преподавательском составе.

Интересно, что возможность "примерить" специальности и пообщаться с текущими студентами может помочь молодым людям лучше понять, чего они хотят от своей будущей профессии. Это также создает пространство для вопросов и обсуждений, что может быть очень полезно для принятия решения о выборе учебного заведения.

Мероприятие пройдет в главном корпусе Нижегородского института управления по адресу проспект Гагарина, 46. С подробной программой Дня открытых дверей можно познакомиться на официальном сайте по ссылке https://niu.ranepa.ru/news/dod-niu-06042025/.

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