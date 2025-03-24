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Экономика

ВТБ снижает первый взнос по ипотеке

25 марта 2025 14:57  [94] Экономика

ВТБ смягчает условия по рыночным ипотечным программам с 25 марта, снижая требования к первоначальному взносу. Теперь зарплатные клиенты банка могут оформить кредит с первым взносом от 20% (ранее – от 30%), для остальных заемщиков минимальный взнос составит 30% вместо 50%.
 
Новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. Минимальный первоначальный взнос для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость остается прежним: 30% - для зарплатных клиентов и 50% для остальных.
 
"ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
 
Ранее ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Например, средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для кредита в 13,5 млн рублей снизилась с 12,08% до 9,51%. Кроме того, банк пересмотрел ставки по рыночным ипотечным программам, снизив их на 0,5-1 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса.

Рыночная ипотека базовая программа + будущий зарплатный клиент + программа большая сумма кредита.

Полная стоимость кредита 28,949% – 37,172%. Ставка 27,80% годовых действует при условии комплексного страхования,подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 50,1% и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн руб. для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,9 процентных пункта. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.Условия действительны с 20.03.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

Базовая программа + цифровые сервисы + большая сумма кредита + ЗП

Полная стоимость кредита 28,949% – 37,172%. Ставка 28,40% годовых действует при условии комплексного страхования,подтверждении дохода и занятости, при сумме кредита более 25 млн. руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн. руб. для других регионов, первом взносе от 30,1 до 50,1% для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны с 20.03.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документовБанк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ.  

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Теги:
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