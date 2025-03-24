ВТБ снижает первый взнос по ипотеке Экономика

ВТБ смягчает условия по рыночным ипотечным программам с 25 марта, снижая требования к первоначальному взносу. Теперь зарплатные клиенты банка могут оформить кредит с первым взносом от 20% (ранее – от 30%), для остальных заемщиков минимальный взнос составит 30% вместо 50%.



Новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. Минимальный первоначальный взнос для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость остается прежним: 30% - для зарплатных клиентов и 50% для остальных.



"ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.



Ранее ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Например, средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для кредита в 13,5 млн рублей снизилась с 12,08% до 9,51%. Кроме того, банк пересмотрел ставки по рыночным ипотечным программам, снизив их на 0,5-1 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса.

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Фото предоставлено пресс-службой ВТБ.