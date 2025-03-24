В Нижегородском институте управления прошел первый конкурс "ГосСтарт. Абитуриент" Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии без подписи

23 марта в Нижегородском институте управления РАНХиГС состоялся первый Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС "ГосСтарт. Абитуриент". Организаторами выступили Президентская академия при поддержке министерства кадровой политики Нижегородской области, Корпоративного университета правительства региона и молодежного образовательного центра "ГосСтарт".

Конкурс начался с профориентационного тестирования. Этот этап помог участникам определить свои профессиональные интересы, выявить сильные стороны и выбрать наиболее подходящую сферу деятельности. По итогам тестирования школьники разделились на три направления: "Государственное и муниципальное управление", "Экономика" и "Юриспруденция".

В образовательной части конкурса прошли интерактивные тренинги. Будущие управленцы учились работать в команде, мотивировать коллег и эффективно руководить проектами. Экономисты осваивали навыки тайм-менеджмента и расстановки приоритетов. Юристы развивали аргументацию, учились убеждать и вести дискуссии.

Заключительный этап включал профессиональные пробы, где участники смогли почувствовать себя в роли специалистов:

"Специалист по государственному и муниципальному управлению" — решение кейсов по управлению городскими проектами и взаимодействию с гражданами.

"Юрист" — моделирование судебного процесса, разработка стратегий защиты и представление аргументов.

"Банковский служащий" — знакомство с работой банковской системы, решение финансовых задач и анализ инвестиционных проектов.

На протяжении всего конкурса участники зарабатывали баллы, которые повлияют на их отбор в финальный этап. Он пройдет 13 апреля 2025 года, а победители и призеры получат дополнительные 7 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.

Напомним, что 6 апреля в Нижегородском институте управления состоится Общеакадемический день открытых дверей Президентской академии. Ознакомиться с программой можно на сайте https://niu.ranepa.ru/news/dod-niu-06042025/ .

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