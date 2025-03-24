Проекты ЛУКОЙЛА получили награды в области устойчивого развития Экономика

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Как сообщает телеграм-канал ПАО «ЛУКОЙЛ» https://t.me/lukoilofficial/5177, ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечено двумя наградами на ежегодной российской премии «Визионеры. Управление изменениями».

В номинации «Экология. Крупный бизнес» жюри присудило диплом проекту «План мероприятий по сохранению и реинтродукции сайгака на территории Республика Калмыкия и Астраханской области». По итогам его реализации численность оказавшихся на грани исчезновения реликтовых антилоп увеличилась в четыре раза.

Отчет Группы «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития за 2023 год назван победителем в номинации «Лучшее представление/визуализация информации в отчете». В конце 2023 года рейтинговое агентство RAEX также присудило первое место ЛУКОЙЛу за дизайнерское оформление Отчета за 2022 год.

«Управление изменениями. Визионеры» - авторитетная премия, учрежденная Проектом +1 в 2018 году. Ежегодно эксперты отбирают лучшие стратегии компаний – лидеров изменений в экономике, экологии, обществе.

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