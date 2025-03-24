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Общество

Офис "Эн+ Тепло Волга" станет площадкой для проведения Тотального диктанта

27 марта 2025 16:14  [35] Общество
Офис Эн+ Тепло Волга станет площадкой для проведения Тотального диктанта

Эн+ третий год подряд принимает участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» (0+). В 2025 году все желающие смогут проверить свою грамотность в офисе компании в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В этом году текст диктанта подготовила писательница Марина Москвина — автор книг для взрослых и детей.
 
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта https://totaldict.ru/ и прийти 5 апреля к 14:00 по адресу: ул. Лоскутова, д.1. Чтецом на площадке «Эн+ Тепло Волга» выступит Алексей Гроза — директор музея-заповедника «Град Китеж», глава АНО «Природно-культурный центр "Артёмовские луга"» и действительный член Русского географического общества.
 
К акции присоединятся и другие предприятия энерго-металлургического холдинга «Эн+» — это Красноярская, Иркутская, Братская и Усть-Илимская гидроэлектростанции, Байкальская энергетическая компания и ее ТЭЦ.

Напомним, «Тотальный диктант» проводится в онлайн- и офлайн-форматах и охватывает более 100 стран. В 2025 году столицей акции станет федеральная территория «Сириус». В прошлом году в диктанте приняли участие более 1,3 млн человек.

Реклама. ООО «ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА». ИНН 7701269595

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Теги:
Тотальный диктант Эн+
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