Знакомство с новой группой Сергея Жукова "Васильки" состоится 10 апреля на Wink Культура и отдых

Идея сериала родилась из желания Сергея Жукова отдать дань музыке 1970-х. Он захотел написать такие песни, которые никто еще не слышал, но сразу бы узнавал. Так и появился новый коллектив — вокально-инструментальный ансамбль «Васильки». Историю успеха в 1970-е и воссоединения группы в наши дни расскажет музыкальное драмеди «ВИА “Васильки”» (16+), премьера которого в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы) состоится 10 апреля. Создатели представили трейлер и постер проекта.

Трейлер, постер и фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/yqUeoDR3-80OIA

VK (трейлер): https :// vkvideo . ru / video -195528184_456243839? list = ln - Jrbdkp 3 ajscnqo 3 Vkm

YouTube (трейлер): https://youtu.be/uGWHpMj2GtM

Копирайт всех материалов — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники. Режиссер проекта — Юрий Шаров, вдохновитель, композитор и продюсер — Сергей Жуков. Первые две серии музыкального драмеди можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Wink.ru 10 апреля, далее серии будут выходить по одной в неделю. После телепремьера состоится в эфире СТС.

«ВИА “Васильки”» пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Фишер», «Балет», «Плакса» и другие). За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Наследникам обязательно нужно снова объединить повзрослевших участников ВИА «Васильки» (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин) на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).

Алексей Екс, соавтор сценария и креативный продюсер:

«”Васильки” — это признание в любви поколению наших родителей. Музыке, которую они слушали, фильмам, которые они смотрели, их мечтам и надеждам, их сегодняшней жизни со всеми ее радостями и огорчениями. В нашей истории нет опереточного деления на хороших и плохих — все мы совершаем ошибки молодости, которые потом влияют на нашу жизнь. Можно ли их исправить? Или проще с ними примириться и жить так, как получается? Мнения по поводу поступков героев разделились даже у съемочной группы на площадке».

Анна Котова, актриса:

«Проект заинтересовал меня трогательной историей о любви, дружбе и творчестве, рассказанной сквозь призму нескольких поколений и двух эпох. Наш проект музыкальный, в нем звучат потрясающие мелодии. Песни погружают в атмосферу того времени, передают нотки ностальгии и тепла. Уверена, что эта музыка поможет зрителям прочувствовать героев и их переживания. Я была невероятно рада возможности поработать с Сергеем Жуковым и с такими великолепными актерами, как Дмитрий Харатьян и Ирина Розанова, с которыми мы впервые встретились в кадре. Мне много раз говорили про внешнее сходство с Ириной Юрьевной, и вот мы сыграли мать и дочь — по-моему, это судьба».

Съемки проекта шли в Москве и окрестностях столицы, часть сцен снимали в Абхазии.

Юрий Шаров, режиссер:

«В Абхазии у нас сразу в первый день была сложнейшая съемка концерта “Васильков” — нам нужна была летняя атмосфера с голубым небом и всеобщей радостью. Но погода была просто ужасная — весь день шел сильнейший ливень. Приходилось выкручиваться и снимать — все съемочные дни были очень плотно расписаны, потому что собрать вместе артистов большого ансамбля очень сложно».

О сериале «ВИА “Васильки”» (16+)

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии»

Жанр: музыкальное драмеди

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Юрий Шаров

Оператор-постановщик: Карим Имамиев

Продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры СТС: Владимир Неклюдов, Кристина Сивоконь

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативные продюсеры: Вадим Бакунев, Алексей Екс

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Евгения Хрипкова, Мария Огнева

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова

В ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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