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Экономика

ВТБ стал участником обновленной программы льготного кредитования МСП

03 апреля 2025 11:08  [92] Экономика
ВТБ стал участником обновленной программы льготного кредитования МСП

ВТБ вошел в перечень организаций, утвержденный Минэкономразвития России для участия в новой программе льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Она заменит завершившуюся программу «1764» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Первые кредиты предприниматели смогут получить уже в апреле.

Годовой лимит кредитования для всех участников составит 100 млрд рублей в 2025–2030 годах. Кроме того, продолжится субсидирование кредитов, выданных ранее в рамках одной из наиболее востребованных у МСП программы «1764». По итогам 2024 года кредитный портфель ВТБ по программе «1764» составил 231,3 млрд рублей. На первое марта действует более 8,6 тыс. соглашений на общую сумму 335 млрд рублей.

«Поддержка предпринимательства – одна из наших приоритетных задач. В 2024 году мы участвовали суммарно в 29 федеральных и региональных программах. Их доля в общем кредитном портфеле достигает 20%. Сегмент МСП продолжает расти, что делает обновленную программу кредитования более востребованной. Поддержка предприятий сегмента будет способствовать дальнейшему укреплению экономики страны и созданию новых рабочих мест. Мы рассчитываем занять около 30% рынка по обновленной программе льготного кредитования МСП», – рассказал Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

ВТБ обладает значительным опытом в кредитовании МСП и развитой филиальной сетью, которая превышает 1,6 тыс. отделений во всех субъектах России, включая новые регионы страны. Эти критерии позволят обеспечить доступность финансовой поддержки по всей стране по новой программе Минэкономразвития.

Программа Минэкономразвития позволит снизить процентную нагрузку для заемщиков, реализующих инвестиционные проекты в сфере науки и технологий, туризма, обрабатывающей промышленности, транспорта и IT. Размер льготной ставки кредитования будет привязан к ключевой ставке: для сделок, заключенных при ставке ЦБ выше 12% льготная ставка составит ставка ЦБ на дату выдачи кредита минус 3,5% (т.е. не более 17,5% при ключевой в 21%), для сделок, заключенных при ставке ниже 12% — аналогично - ставка ЦБ минус 2,5% (но не менее 3%).

 Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

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Теги:
ВТБ Кредиты Предприниматели
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