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Культура и отдых

Завершились съемки сериала "Рослый" о генерале Великой Отечественной для Wink

03 апреля 2025 11:23  [89] Культура и отдых
Завершились съемки сериала Рослый о генерале Великой Отечественной для Wink

Фото: ПАО "Ростелеком"

Завершились съемки четырехсерийного военно-исторического сериала «Рослый» (16+) для онлайн-кинотеатра Wink.ru. Он основан на полной драматических событий и тяжелых побед биографии боевого генерала, Героя Советского Союза Ивана Рослого. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект создан кинокомпанией «Миррен-Фильм» при поддержке «Ростелекома».

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/zJn0kPA6b4ZUOg

Копирайт — «Ростелеком».

Сериал рассказывает о судьбе человека, который в безжалостное время не просто обманул смерть, а силой воли и характером смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом и к новой жизни. В 1939 году майор Иван Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Но именно его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим этапом будущей победы. Назло всем, с той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника. В начале Великой Отечественной он попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. За Рослым закрепляется слава везучего командира, а его успехи все больше злят противников не только на поле битвы.

В битве за Кавказ войска под командованием Рослого разбили танковую армию фон Клейста, что полностью сорвало стратегические планы фашистов по завоеванию нефтеносных территорий. Впереди еще много сражений, которые закончились для него в Берлине — взятием Имперской канцелярии. На Параде Победы в 1945 году генерал-лейтенант Иван Рослый командовал сводным полком 1-го Белорусского фронта.

Всё это время в Москве против Рослого плетутся интриги. Его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, первую жену заставляют оклеветать генерала. Но после войны он еще 16 лет служит в армии, создает вторую любящую семью и остается человеком, который не предал свои идеалы.

Кирилл Зайцев, исполнитель главной роли:

«Для меня имя Ивана Павловича Рослого стало настоящим открытием — до начала работы над сериалом я ничего про него не знал. Все знают Жукова, Чуйкова, Рокоссовского, но имя Рослого почему-то осталось в тени. Но его вклад в историю нашей страны, в Победу сложно переоценить — он вдохновлял наших бойцов, которые добивались невозможного. Прорыв “линии Маннергейма”, битва за Кавказ — это были переломные моменты, после которых инициатива переходила на нашу сторону. Для меня было огромной честью воплотить его образ на экране».

Юта, актриса и певица:

«Я написала саундтрек к сериалу: песня “Герой” словно свыше спустилась на меня, когда погрузилась в историю Ивана Павловича Рослого. Его жизненный путь отчетливо перекликается сегодня с подвигами современных героев. А еще мне посчастливилось сыграть роль Киры Головко, народной артистки РСФСР. Это было и волнительно, и очень ответственно. Тем удивительнее история, произошедшая со мной на Донбассе два года назад. Приезжала с концертом и познакомилась с военнослужащим Игорем, мы подружились. А уже после съемок проекта выяснилось, что Игорь — правнук адмирала Арсения Головко, мужа нашей Киры… Жизнь богаче вымысла. Низкий поклон всей съемочной команде и продюсеру Марине Яценко за этот важный сериал, за профессионализм и доверие».

Марина Яценко, генеральный продюсер:

«Мы стремились показать через историю отдельно взятого человека, судьбы целой плеяды военачальников, которые своими умениями, характером, харизмой приводили наших солдат к победам. Неимоверно сложным на этапе написания сценария было отказаться от многих интересных моментов биографии главного героя. Но и то, что осталось, очень надеюсь, впечатлит и даже ошеломит зрителей, а кого-то побудит побольше узнать о Иване Рослом».

Сегодня именем Ивана Рослого названы улицы в Донецке и Краснодаре, он — почетный гражданин Владикавказа. Большая часть съемок сериала о нем проходила в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — Кронштадте, Сестрорецке, Пушкине, музее-усадьбе «Пенаты» и других, а также в Московской области — на железнодорожной станции Шаховская.

О сериале «Рослый» (16+)

Производство: «Миррен-Фильм»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: военная драма, биографический

Количество серий: 4

Хронометраж: по 50 минут

Режиссер-постановщик: Николай Никитин

Сценарий: Филипп Фисенко при участии Валерия Байкеева

Генеральный продюсер: Марина Яценко

Композитор: Виктор Сологуб

Оператор-постановщик: Илья Кондратьев

Художник постановщик: Виктор Шмелев

Художник по костюмам: Сергей Стручев

Художник по гриму: Ирина Николаева

В ролях Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Артем Федотов, Карина Андоленко, Вера Шпак, Полина Маркелова, Сергей Ходьков, Шамиль Мухамедов, Карина Балашова, Сергей Сафронов, Сергей Мигицко, Александр Тютин и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Кино Ростелеком
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