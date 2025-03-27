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Экономика

ВТБ на четверть нарастил гарантийную поддержку бизнеса

04 апреля 2025 17:04  [63] Экономика
ВТБ на четверть нарастил гарантийную поддержку бизнеса

Фото: пресс-служба ВТБ

В 2024 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ около 27 тысяч гарантий и аккредитивов на общую сумму 833 млрд рублей. Это на четверть превышает результаты за предыдущий год по числу и объему сделок. Спрос на гарантии стабильно растет на фоне развития рынка госзаказа и технологий выдачи – доля онлайн-продаж малому бизнесу в ВТБ впервые превысила 50%. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников на встрече с бизнесом в Ставрополе, посвященной старту проекта Бизнес Баттл.
 
Число получателей документарных продуктов банка среди представителей среднего и малого бизнеса выросло на 27% − в 2024 году ими воспользовались около 10 тысяч предпринимателей. Наибольший спрос ВТБ фиксирует среди клиентов из сферы транспорта и инфраструктурного строительства − по статистике они оформляют каждую пятую гарантию. 15% приходится на предприятия оптовой торговли, 10% – на сферу услуг, столько же – на жилищное и коммерческое строительство.
 
По объему предоставленных ВТБ документарных продуктов среднему и малому бизнесу лидируют Москва и Московская область – на них приходится треть продаж. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают еще 12%. Среди других регионов в топ-5 вошли Краснодарский край, Воронежская, Самарская, Челябинская области и Республика Татарстан.
 
По данным ВТБ, в 75% случаев клиенты оформляют гарантии на обеспечение исполнения контрактов. Среди наиболее востребованных продуктов также гарантии возврата аванса (13%) и гарантии платежа (6%).
 
«В текущих экономических условиях банковские гарантии выходят на первый план как один из ключевых финансовых инструментов для бизнеса. На фоне роста стоимости кредитных ресурсов они становятся не просто альтернативой, а стратегически важным решением для финансирования и управления рисками, обеспечивают устойчивое развитие компаний. Мы видим, что цифровые технологии и упрощение процессов в ВТБ делают этот инструмент доступным, превращая банковскую гарантию из сложного продукта в удобное и эффективное решение для бизнеса любого масштаба», − отметил Денис Бортников.
 
Доля дистанционных продаж гарантий клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ за год выросла на 8 п.п. – до 36%. Больше всего онлайн-оформление популярно среди представителей малого бизнеса − в 2024 году они получили в электронном виде свыше 50% гарантий. Банк выдает по экспресс-технологии гарантии до 100 млн рублей в рамках госзакупок и коммерческих контрактов в течение двух часов без визита в офис.
 
3 апреля в Ставрополе состоялся «День Бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов Бизнес Баттл. Конкурс впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства. Организатором выступает Русская медиагруппа «Западная пресса».

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Теги:
ВТБ Предприниматели
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