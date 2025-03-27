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Общество

Опция "Защита близких" понравилась мужчинам

08 апреля 2025 11:26  [36] Общество
Опция Защита близких понравилась мужчинам

Фото: пресс-служба "МегаФона"

Голосовой помощник Ева от МегаФона блокирует большинство мошеннических звонков, не доводя их до абонента, а порядка 10% таких звонков клиентам МегаФона принудительно разрываются с помощью функции «Защита близких». Таковы первые итоги внедрения новой опции, доступной абонентам оператора с начала текущего года. 

Новая функция голосового помощника Ева от МегаФона «Защита близких» стала доступна клиентам оператора в январе. Для её активации достаточно добавить номера своих родных в специальный список в настройках Евы. В свою очередь, добавляемые родственники дают согласие на внесение в список через СМС-код. 

Принцип работы услуги удобен для абонента, владеющего списком: если его родственникам попытаются дозвониться мошенники, Ева заблокирует звонок или разъединит его в процессе разговора, а владельцу списка пришлёт СМС-уведомление о попытке мошенничества в отношении этого родственника. 

Разрыв звонка осуществляется после автоматизированной проверки номера звонящего. При этом звонки с номеров, которые уже ранее были опознаны системой как мошеннические, блокируются сразу. 

Однако злоумышленники регулярно совершенствуют схемы обмана и пытаются перезвонить жертвам с новых номеров — в этих случаях Ева завершит разговор с мошенником, чей номер ранее не был известен системе блокировки. В среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-механики. 

Как показывают итоги первого квартала 2025 года, большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой МегаФона автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах мошенничества в рамках опции «Защита близких». 

Больше всего, согласно статистике подключений новой услуги, о близких беспокоятся мужчины в возрасте 31-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более 65% клиентов, создавших список родственников в специальном разделе Евы. В среднем такой пользователь вносит в этот список два номера. 

Рассылка сообщений о предотвращённой атаке мошенника может привлечь больше внимания пользователей к проблеме телефонного мошенничества и научить их всегда быть начеку. Кроме того, МегаФон фокусируется на безопасности всей семьи клиента, предупреждая о разрыве звонка со злоумышленником или попытке дозвона в том числе пожилому родственнику или ребёнку. 

При получении подобных сообщений рекомендуется сразу связаться с близким человеком, поскольку мошенник может предпринять новые попытки дозвониться до него. Стоит рассказать родственнику, что он только что разговаривал с мошенником, и напомнить базовые правила безопасности: при звонке якобы от оператора, из полиции и т.д. положить трубку и перезвонить в организацию самостоятельно, не отвечать на звонки с неизвестных номеров в мессенджерах, а если всё же взяли трубку — то ни в коем случае не называть собеседнику коды из СМС и не совершать финансовых операций. 

«Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты МегаФона ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. “Защита близких” от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан — пожилых родственников и детей наших клиентов», — говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских. 

МегаФон запустил голосового ассистента Еву в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов МегаФона. Ева может отвечать на звонки вместо абонента, если он не отвечает или занят, указывать во время входящего звонка с незнакомого номера категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент. Клиент сам может выбрать в мобильном приложении, какие категории звонков не хочет получать: «есть жалобы на спам», «банк», «соцопрос», «займы», «коллекторы» или «недвижимость». Чаще всего под блокировку попадают номера из категории «есть жалобы на спам», а следом в рейтинге — коллекторы и банки. Расширенный функционал Евы+ включает возможность выбрать номера, на которые клиент всегда хотел бы отвечать сам, указать причину неответа, выбрать образ и голос помощника, а также активировать режим «не беспокоить» — в этом случае Ева+ будет отвечать на все звонки без исключения.

Фото пресс-службы МегаФона.

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Теги:
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