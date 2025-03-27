Более 300 человек посетили День открытых дверей в Нижегородском институте управления

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День открытых дверей, который прошел 6 апреля в Нижегородском институте управления Президентской академии собрал свыше 300 участников, среди которых были старшеклассники и их родители.
Директор института Екатерина Лебедева поприветствовала гостей и рассказала о миссии вуза — подготовке профессионалов в сфере управления. Она подчеркнула, что вне зависимости от направления обучения — будь то экономика, юриспруденция или IT — студенты получают управленческие компетенции.
"Наша задача — готовить достойных управленцев во всех сферах", — отметила она.
Руководитель института также рассказала о внеучебной жизни студентов, возможностях стажировок и трудоустройства.
По её словам, Президентская академия входит в тройку российских вузов по востребованности выпускников, особенно в органах государственной власти.
"Мы активно сотрудничаем и развиваем взаимодействие с органами власти региона, и гордимся тем, что больший процент наших студентов после окончания вуза выбирает достойную и ответственную миссию служения на благо государству", — добавила Екатерина Лебедева.
Будущим абитуриентам рассказали о правилах приёма в 2025 году, образовательных программах среднего профессионального и высшего образования. Студенты провели для гостей интерактивную экскурсию по стране "НИУ РАНХиГС", представив факультеты, студенческие объединения и направления дополнительного образования.
Во время Дня открытых дверей для участников провели профессиональные пробы. Абитуриенты вместе с преподавателями попробовали себя в ролях специалистов разных сфер — от госслужащих и юристов до программистов и банковских работников. На реальных кейсах они разбирали задачи, с которыми сталкиваются представители этих профессий.
Подробную информацию о программах и поступлении можно найти на официальном сайте института: niu.ranepa.ru/pk/.
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