Смотрим и поём: секреты сериала «ВИА “Васильки”» для Wink.ru Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

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Сегодня в онлайн-кинотеатре Wink.ru стали доступны первые эпизоды музыкально-ностальгического сериала «ВИА “Васильки”» (16+). В течение восьми серий разворачивается история взлета и распада вокально-инструментального ансамбля в 1970-е и попытка его воссоздать спустя 45 лет — в наши дни. Новые серии будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), а затем состоится показ на канале СТС.

Постер и фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/yqUeoDR3-80OIA

Фото со светской премьеры: https://disk.yandex.ru/d/XAx5BjyfAuYC1g

Трейлер:

https://vkvideo.ru/video-195528184_456243839?list=ln-Jrbdkp3ajscnqo3Vkm

https://youtu.be/uGWHpMj2GtM

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал «ВИА “Васильки”» пополнил линейку проектов Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Фишер», «Балет», «Плакса» и другие). За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Им обязательно нужно объединить повзрослевших участников ВИА «Васильки» (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы они дали концерт 31 декабря — таково единственное условие завещания Лены (Ирина Розанова), иначе наследства не видать.

Чтобы собрать участников ВИА «Васильки» в наши дни придется проехать тысячи километров, выбросить скелеты из шкафа и преодолеть обиды, амбиции, отчаяние и вообще всю палитру эмоций. История разворачивается не только в Москве и Подмосковье, она охватывает Геленджик, Карелию, Тулу, Кузбасс и другие города. А как сериал связан с Мурманской областью и причем тут всесоюзная комсомольская стройка БАМ — об этом станет понятно позднее.

Музыка

Существовал ли вокально-инструментальный ансамбль «Васильки» на самом деле? Конечно, да. Во-первых, ВИА — это прежде всего песни, которые любят и поют. У «Васильков» их более десяти, которые будут напевать также, как и хиты других исполнителей из 1970-х. Во-вторых, вот же «Васильки» — прямо на экране.

И, конечно, нет. Историю ВИА из 1970-х придумали Сергей Жуков и его коллеги из «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» много лет назад. За это время они выпустили много других проектов — например, два сезона сериала «Плаксы» и даже полнометражный фильм «Руки Вверх!». А «Васильки» обрастали новыми мелодиями и деталями, чтобы стать восьмисерийным музыкальным драмеди.

Сергей Жуков, автор идеи, композитор, продюсер сериала: «Это то, о чем я мечтал много лет — написать песню в духе той самой музыки, на которой мы все выросли. Юрий Антонов, “Синяя птица”, “Голубые гитары” — они подарили всем нам волшебные мелодии, в которые я влюблен с самого детства. Но на самом деле, для сериала “ВИА “Васильки” я написал не одну, а целых 14 песен в этом добром, теплом, настоящем стиле 70-х. Каждая серия — новая песня, и все они помогают раскрывать историю, эмоции, состояние героев».

Актеры

Сериал объединил уникальный актерский состав разных поколений. Причем важно, чтобы между ними было какое-то внешнее сходство, позволяющее представить, что взрослые актеры в юности могли быть такими.

Персонажей в 1970-е годы играют молодые, но быстро набирающие популярность актеры —Дарья Петриченко («Зять», «Моё любимое привидение»), Антон Шаврин («Артист с большой дороги», «Иванько», «Маме снова 17»), Севастьян Смышников («Прогулки со смертью», «#Детки»), Олег Отс («Подольские курсанты», «Струны», «Шифр»), Иван Рысин («Инсомния», «Контакт», «Бизон: дело манекенщицы»), Никита Плахотнюк («Последний министр», «Купцы и дети»), Григорий Верник («Цикады», «Содержанки», «Игры»).

В наше время этих же персонажей воплощают на экране Ирина Розанова («Плакса», «Облако-рай», «Ворошиловский стрелок»), Дмитрий Харатьян (все «Гардемарины», «Зелёный фургон», «На Дерибасовской хорошая погода…»), Николай Добрынин («Сваты», «Молодёжка», «Против всех»), Владислав Ветров («Последний богатырь: наследие», «ГДР», «Метод»), Олег Комаров («Холоп», «Брат-2», «Восьмидесятые»), Александр Тютин («Молодёжка», «Мастер и Маргарита», «Гранд»), Игорь Верник («12», «Первый номер», «Жуки»).

А компанию им составили Анна Котова («Лихие», «Поехавшая», «Последний богатырь: наследие»), Алевтина Тукан («Девушки с Макаровым», «Большая игра», «Лучше, чем люди»), Мамука Патарава («Дети перемен», «Чистый лист», «Алла-такси»), Кай Гетц («Пророк», «Гром: трудное детство», «Пищеблок»).

Игорь и Григорий Верники — впервые в одном сериале появляются вместе, но играют не отца и сына, а вечного антагониста «Васильков» — Бестужева — в молодом и зрелом возрасте.

Игорь Верник, актер: «Мы неоднократно отказывались от совместных проектов, когда нам предлагали играть отца и сына. Это происходило по инициативе Гриши. Я говорил сыну: “Давай попробуем, это будет частью нашей биографии, ничего страшного не случится”. “Нет, это мне неинтересно”, — отвечал мой сын. И вот впервые Григорий согласился. И я понимаю почему — это действительно живая и очень “вкусная” история о двух поколениях».

Ностальгия

Для многих зрителей сериал подарит ностальгическое настроение, когда солнце было ярче, жизнь — веселее, а мелодии — красивее. Создатели сериала очень тщательно воссоздавали эпоху 70-х. Костюмы, интерьеры, прически и макияж, автомобили, винил, сцены ДК и танцплощадки — всё соответствует своему времени. За реальность советского быта в сериале отвечали художник-постановщик Леонид Кипнис («Любовь Советского Союза», «Казанова», «Библиотекарь») и художник по костюмам Светлана Москвина («Любовь Советского Союза», «Екатерина», «Душегубы»). И, конечно, поддерживать атмосферу времени помогают реальные песни 70-х, которые любят родители сегодняшних взрослых, но знают и поют уже несколько поколений.

Часть съемок прошла на побережье Чёрного моря, в гостеприимной Абхазии, где в первозданном виде сохранились замечательные локации курортов Советского Союза.

Авторы

Сценарий написали экс-кавээнщик Алексей Екс («Евгенич», «Руки Вверх!», «Плакса-2») и Влада Карпова («Папы», «Плакса-2»). Они создали две истории, по сути — два сериала, которые тесно переплелись друг с другом. В 1970-е это история создания и распада вокально-инструментального ансамбля, причем произошло что-то такое, что участники событий сорокалетней давности потеряли все связи друг с другом. В наше время Лена пытается объединить разные поколения семьи с помощью ВИА, а все герои стараются что-то сделать с ошибками прошлого.

Алексей Екс, автор сценария и креативный продюсер сериала: «Мы все не избежали ошибок юности. Обижались, ссорились, дрались, расставались с друзьями и любимыми. Спустя время всё это начинает казаться такой чепухой, а исправить уже ничего нельзя: годы прошли без тех людей, с которыми мы тогда поссорились. Или исправить можно? Или даже исправить нужно? А как? Герои нашего сериала, как и все мы, пытаются найти ответы на эти вопросы. И делают это с большим трудом, но одновременно с юмором. Режиссер сериала Юрий Шаров тонко чувствует грань между драмой и комедией, умеет работать с многослойной историей и удачно сочетать ностальгию с легкой иронией».

О сериале «ВИА “Васильки”» (16+)

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии»

Жанр: музыкальное драмеди

Хронометраж: по 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Юрий Шаров

Оператор-постановщик: Карим Имамиев

Продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры СТС: Владимир Неклюдов, Кристина Сивоконь

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативные продюсеры: Вадим Бакунев, Алексей Екс

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Евгения Хрипкова, Мария Огнева

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова

В ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком». Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru