Вклады для физических лиц в Санкт-Петербурге

Erid: 2SDnjcWzg5A
Надёжность, высокие процентные ставки и удобные условия — ежедневно тысячи людей открывают новые депозиты размещения своих сбережений. С помощью такого инструмента вы не только сохраняете, но и приумножаете свои деньги. При этом существует несколько способов открыть вклады в СПб для физических лиц, что позволяет сэкономить время.
Если вам нужен надёжный вклад, то в СберБанке есть варианты на любой случай. Можно копить с капитализацией, пополнять депозит или даже снимать часть денег при необходимости. Открыть вклад может любой гражданин РФ от 14 лет — нет никаких требований к доходу. Среди плюсов депозита:
Следует помнить, что доход по вкладам может облагаться налогом. Однако установлен необлагаемый процентный доход — за 2024 год он составил 210 000 рублей. То есть, если проценты по депозиту меньше, то платить налог не нужно.
Оформление занимает минимум времени. Для этого выберите вариант на сайте или в приложении, внесите сумму, подтвердите операцию, и уже через короткое время начнут начисляться проценты. Если вы оформляете депозит в офисе СберБанка, то не забудьте взять с собой паспорт.
После оформления вы сможете в любое время закрыть счёт и вывести свои деньги — однако учитывайте, что в этом случае произойдёт перерасчёт процентов по минимальной ставке.
Закрыть депозит вы также сможете в СберБанк Онлайн или при визите в офис. Оставшиеся деньги в этом случае будут переведены на указанный счёт.
Открыть вклад можно для себя или ребёнка. Такой инструмент позволит сохранить и накопить деньги за выбранный период. Однако учитывайте, что условия различаются в зависимости от выбранной программы.
Открыть вклад можно всего от 1 000 рублей, а срок начинается с 1 месяца. Ставка зависит от суммы и срока размещения. Проценты могут начисляться ежемесячно, ежедневно или в конце срока. А если вам важно пополнять вклад или снимать деньги, выбирайте тариф с такими возможностями.
Оформите вклад в СберБанке и обеспечьте финансовую стабильность себе и своим близким. Узнать больше о выгодных предложениях вы в любое время можете в СберБанк Онлайн.
Реклама. ПАО «Сбербанк». ИНН 7707083893 sberbank.com
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+