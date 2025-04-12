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Культура и отдых

Стартовали съемки нового сезона детского детектива "Любопытная Варвара" для Wink

15 апреля 2025 13:04  [77] Культура и отдых
Стартовали съемки нового сезона детского детектива Любопытная Варвара для Wink

Фото: ПАО "Ростелеком"

В Ставропольском крае начались съемки детского сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Сериал о юной сыщице и ее сопернице пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «‎Чистые»‎, «Балет», «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь», «ВИА “Васильки”» и другие).

Производством занимается кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Режиссером-постановщиком снова стал Юрий Коробейников, а шоураннером — Карен Оганесян. К своим ролям в сериале вернутся Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева и Виктор Бычков. Во втором сезоне также появятся Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщёва и Вера Островская.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/IiL4-Ja9_nPdUA

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Юная сыщица Варвара Смородина на весенние каникулы приезжает в Пятигорск, вместе с ней непосредственными участниками событий остаются напарник по расследованиям Вася, сестра и гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. В Кавминводах Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел. Зловещая «Собака Баскервилей» преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины «Герой нашего времени». И везде любопытная Варвара снова в деле. И не она одна: теперь у Варвары появилась конкурентка за победу в федеральном конкурсе «Юный сыщик» — не менее любопытная Ангелина Абрикосова.

Юрий Коробейников, режиссер:
«Разработку второго сезона мы начали еще на этапе работы над первым. Наши герои подросли, поэтому дела, которые они расследуют, стали сложнее и запутаннее. Мы постарались сохранить дух и стилистику первого сезона. Зрителей ждет масса ярких и захватывающих приключений. Надеюсь, сделаем еще один хит».

Съемки нового сезона «Любопытной Варвары» пройдут в нескольких локациях региона Кавказские Минеральные Воды: Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и деревне Элькуш. В кадре появятся Ессентукская грязелечебница, экопарк «Каньон», центральная библиотека Пятигорска, историческая типография, парк аттракционов и Лермонтовская галерея.

Полина Айнутдинова, исполнительница главной роли:
«Я очень полюбила свою героиню Варвару и очень рада, что и зрители тоже. Когда я узнала, что будет второй сезон, я прыгала от счастья до потолка. В первом сезоне мы все очень сдружились и теперь очень вас удивим. Новый сезон будет смешным и наполненным приключениями. А у моей героини будут настоящие испытания нашей с Васей дружбы на прочность».

Первый сезон «Любопытной Варвары» стал большим хитом для детей и их родителей. Количество просмотров сериала в онлайн-кинотеатрах, по данным ИРИ, превысило 10 млн в первый месяц. Проект стал победителем фестиваля сериалов «Пилот».

Карен Оганесян, шоураннер:
«Наш проект позволяет не только детям узнать себя в героях сериала, но и родителям увидеть себя в детстве. Поэтому “Любопытная Варвара” и для детей, и для взрослых. После деревенских расследований очень хотелось поменять антураж, выехать в город и придумать новые приключения ребят вокруг прекрасной атмосферы Пятигорска, который пропитан духом русской литературы. Надеемся, что второй сезон порадует зрителей так же, как и первый. Наши дети взрослеют, отношения между ними усложнятся, как и те дела, которые они будут расследовать».

«Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+)

Производство: кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии»

Платформа: Wink

Возрастное ограничение: 6+

Режиссер-постановщик: Юрий Коробейников

Оператор-постановщик: Антон Лыков

Шоураннер: Карен Оганесян

Продюсеры: Карен Оганесян, Полина Иванова

Креативные продюсеры: Сергей Востриков, Павел Косов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативный продюсер «НМГ Студии»: Евгения Хрипкова

Автор сценария: Мария Кабанова

Оператор-постановщик: Антон Лыков

Художник-постановщик: Юлия Феофанова

Художник по костюму: Дарья Фомина

Художник по гриму: Ксения Максимова

Художник по реквизиту: Денис Пшеницин

Композитор: Василий Тетерин

В главных ролях: Полина Айнутдинова, Вероника Журавлева, Сергей Федоров, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Вера Островская, Олег Пальвинский, Мария Смольникова, Елена Борщева, Сергей Варчук, Сергей Степин, Анжелика Легостаева, Степан Девонин и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
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