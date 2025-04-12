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Культура и отдых

Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"

16 апреля 2025 16:00  [113] Культура и отдых
Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив СМЕРШ 3

Фото: ПАО "Ростелеком"

В онлайн-кинотеатре Wink.ru уже можно посмотреть первую часть остросюжетного детектива-боевика «СМЕРШ 3» (18+) — пятисерийную новеллу «Объект 196». Продолжение сериала рассказывает о новых эпизодах смертельного противостояния секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. 23 апреля в Wink.ru станет доступна вторая часть сериала — четырехсерийная новелла «Секретный истребитель».

В сериале снимались Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие. Режиссер проекта — Михаил Кабанов («Живой», «Пять минут тишины. Море и горы», «Тверская», «Анна и тайна теней», «Зацепка», «Напарники»).

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/2XDFkVkTjAtY4g

Трейлер:

ВК: https://vk.com/video-195528184_456243883?list=ln-UZEEjYBwq71NfBqaJc

YouTube: https://youtu.be/rYAzGhqcXf8

Первые части франшизы — сериалы «СМЕРШ» и «СМЕРШ. Продолжение» — вышли в 2019 и в 2022 годах. Все они доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

События «СМЕРШ 3» разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В центре сюжета — два капитана советской контрразведки СМЕРШ Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев по обе линии фронта.

Съемки остросюжетного детектива «СМЕРШ 3» прошли в Москве и Московской области, а также в Костроме и Ярославле.

О сериале «СМЕРШ 3» (18+)

Производство: «РЕН ТВ», Star Media, «Звезда», Wink.ru

Хронометраж: 9 серий по 48 минут

Жанр: остросюжетный детектив, боевика

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Андрей Анохин, Алексей Пиманов

Продюсеры «РЕН ТВ»: Владимир Филимонов, Алексей Анисимов

Продюсеры телеканала «Звезда»: Александр Орлов, Борис Яновский

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Режиссер: Михаил Кабанов

Оператор-постановщик: Алексей Морозов

Авторы сценария: Алексей Онищенко и Роман Коломыцев при участии Евгении Вагиной и Николая Крутикова

В ролях: Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов, Юрий Анпилогов, Полина Долиндо, Максим Дромашко, Елизавета Нилова.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Кино Ростелеком
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