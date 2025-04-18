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Культура и отдых

Завершились съемки сериала "Ухожу красиво. Сезон 2" для Wink.ru

18 апреля 2025 16:53  [109] Культура и отдых
Завершились съемки сериала Ухожу красиво. Сезон 2 для Wink.ru

Фото: ПАО "Ростелеком"

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Завершены съемки экшен-сериала «Ухожу красиво. Сезон 2»(16+) о приключениях полицейского, который очень хотел уйти из жизни, но вернулся к зрителям. В продолжении комедийного проекта снялись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к ним в новом сезоне присоединился актер Александр Половцев. Премьера состоится в текущем году в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Сериал пополнит линейку WinkOriginals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Балет», «Челюскин.Первые», «ВИА “Васильки”» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/A09Mw3w8yydpAw

В начале второго сезона Борис (Владимир Яглыч) после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что муж все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря снял погоны и работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?

В новом сезоне зрителей ждут захватывающие погони на автомобилях и яркие трюки на вертолетах — исполнитель главной роли Владимир Яглыч вновь сам выступил в роли каскадера. При этом одна из центральных тем второй части — отношения Бориса со своей дочкой Настей (Алиса Руденко). Девочка мечтает пойти по стопам отца и стать сотрудником полиции, но Борис всеми силами пытается отговорить ее.

Владимир Яглыч, исполнитель главное роли:

«С Борисом в этом сезоне происходит настоящая трансформация. Он меняет свое отношение к профессии и больше не стремится умереть на работе. Приоритетными для него становятся другие ценности — в первую очередь его теперь волнует семья и благополучие близких».

Катя Кабак, актриса:

«Я получила невероятное удовольствие от съемок, хотя в этом сезоне была одна смена, но мы все не забудем еееще долго. Весь февраль стояла очень комфортная и теплая погода, но именно в тот день, когда нам предстояло снимать целую ночь на улице, лежать на полу и ползать, нагрянули двадцатиградусные морозы! А еще работал огромный ветродуй. После съемок у меня обветрились руки и лицо, зато мы сняли прекрасный эпизод».

Миша Поляков, режиссер:

«Второй сезон — это настоящий взрыв. Мы постарались, чтобы зрители получили еще больше эмоций: в два раза больше юмора, в два раза больше драмы, дружбы и любви. Мы прислушались к отзывам и сохранили всё, что полюбилось аудитории в первом сезоне, но добавили новые повороты, глубину и, конечно, крутые моменты, которые точно удивят зрителя».

О «Ухожу красиво. Сезон 2» (16+)

Производство: кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии»

Год производства: 2025

Жанр: трагикомедия

Количество серий: 10

Генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино»: Андрей Шишканов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативные продюсеры: Илья Власьевский, Денис Ворочай, Дмитрий Скачков, Владимир Воронов

Авторы сценария: Дмитрий Скачков, Егор Завьялов, Павел Воронин

Режиссер-постановщик: Миша Поляков

Оператор-постановщик: Андрей Соломонов

Художник-постановщик: Елизавета Москвина

Художник по костюмам: Анна Кашникова

Кастинг-директор: Елена Субботина

В ролях: Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Федор Лавров, Александр Половцев, Мария Ахметзянова, Алиса Руденко, Катя Кабак, Степан Абрамов, Алексей Бахметьев, Ростислав Лаврентьев, Алексей Макаров, Никита Дювбанов, Антонина Паперная, Борис Каморзин, Никита Бурячек.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Кино Ростелеком
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