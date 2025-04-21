ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 апреля 2025 09:42  [92] Инновации в энергетике: моторы научатся говорить по-русски
22 апреля 2025 09:40  [80] Депутаты ЗСНО обсудили проект изменений в областной бюджет на 2025 год
21 апреля 2025 17:40  [198] Нижегородский Центр "Мой бизнес" представил опыт поддержки бизнеса по маркировке продукции
21 апреля 2025 17:38  [207] "Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+
21 апреля 2025 17:33  [209] Нижегородские предприятия могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии РЭЦ в Таджикистане
21 апреля 2025 17:32  [228] Около 500 нижегородцев заключили трудовые договоры на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 17:30  [194] Представители около 30 регионов России и Белоруссии обсудили в Нижнем Новгороде цифровизацию земельно-имущественного комплекса
21 апреля 2025 16:29  [290] Нижегородские депутаты одобрили новое химпроизводство в Дзержинске
21 апреля 2025 09:53  [392] Нижний Новгород стал 57-м в рейтинге доходности вложений в недвижимость
20 апреля 2025 18:40  [468] Нижегородские предприниматели смогут наладить связи с нефтехимией Беларуси
Экономика

Инновации в энергетике: моторы научатся говорить по-русски

22 апреля 2025 09:42  [92] Экономика
Инновации в энергетике: моторы научатся говорить по-русски

Фото: пресс-служба РУМО

В рамках Российского международного энергетического форума группа компаний «РУМО», и в частности участник группы «Альянс энергетических компаний», представили прорывное решение для комплексной автоматизации систем управления (АСУ) существующих и новых газопоршневых двигателей. Основой инновации стала уникальная радиоэлектронная продукция компании и исполнительные механизмы, запатентованные дозирующие газовые клапаны собственной разработки, обеспечивающие беспрецедентную точность и эффективность.

Как подчеркнул заместитель генерального директора АО «РУМО» Станислав Анисимов, результатом совместных усилий стала уникальная компетенция в области создания систем управления и топливоподачи для газопоршневых двигателей и агрегатов на их основе, газомотокомпрессоров и других двигателей внутреннего сгорания. Этот продукт, не имеющий аналогов в России, является краеугольным камнем технологического суверенитета российской энергетики. Он знаменует собой полную замену импортных компонентов в самой высокотехнологичной части двигателя, электроагрегата и энергоцентра, навсегда избавляя отрасль от зависимости от зарубежных поставщиков. Эксперт уверен, что это – новый этап в развитии отечественной энергетики, открывающий путь к независимости и инновациям.

«Новая система АСУ и топливоподачи позволяет решать любые задачи управления новыми и действующими двигателями, работающими на натуральном и попутном газе с искровым зажиганием, с распределенным или внешним смешением топливной смеси, а также и на битопливных двигателях совместно с дизельным топливом», - рассказал Станислав Анисимов.

Справка о заводе АО «РУМО»

Акционерное общество «РУМО» (АО «РУМО») - завод энергетического и нефтегазового машиностроения, центр комплексных инжиниринговых решений по проектированию, изготовлению, поставке и обслуживанию агрегатов на базе поршневых компрессоров и двигателей внутреннего сгорания собственного производства для предприятий нефтегазовой, энергетической, судостроительной отраслей.

Исторически завод «РУМО» (ранее – «Фельзер и Ко» и «Двигатель революции») был основан в 1874 году в Риге, а в 1915 году, из-за военных действий Первой мировой войны, был эвакуирован в Нижний Новгород.

Сегодня АО «РУМО» выпускает поршневые компрессоры, газомотокомпрессоры, газоперекачивающие агрегаты и их системы, электростанции и электроустановки, судовые и стационарные двигатели. АО «РУМО» является единственным предприятием в России, имеющим технологические возможности выпускать поршневые компрессоры и газомотокомпрессоры мощностью свыше 1 МВт. В 2024 году завод «РУМО» отметил значимый юбилей – предприятию энергетического и нефтегазового машиностроения исполнилось 150 лет.

Справка об ООО «Альяс ЭКО»

Компания «Альянс ЭКО» - это российский разработчик и производитель систем управления для газопоршневых двигателей и агрегатов на их основе, газомотокомпрессоров и других двигателей внутреннего сгорания. Электронные блоки, составляющие основу данных систем, мы разрабатываем и производим на территории РФ. Разработчиками системы являются высококвалифицированные российские инженеры, имеющие богатый опыт как в области двигателестроения, так и в сфере технологий автоматизации. Программное обеспечение и большая часть компонентов системы также производится в России. Модульная САУ ГПА “Альянс-ЭКО” предназначена для обеспечения постоянного контроля и автоматического поддержания необходимых технологических параметров работы промышленного газового поршневого и газодизельного двигателя любого типа, любой марки и модели, любой конфигурации (L или V) цилиндров, двигателей любого типа смешения топливной смеси.

Реклама. АО «РУМО» ИНН 5258142200 https://aorumo.ru/?ysclid=m6g9wquxb1447710212

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РУМО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph