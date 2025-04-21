Инновации в энергетике: моторы научатся говорить по-русски Экономика

Фото: пресс-служба РУМО

В рамках Российского международного энергетического форума группа компаний «РУМО», и в частности участник группы «Альянс энергетических компаний», представили прорывное решение для комплексной автоматизации систем управления (АСУ) существующих и новых газопоршневых двигателей. Основой инновации стала уникальная радиоэлектронная продукция компании и исполнительные механизмы, запатентованные дозирующие газовые клапаны собственной разработки, обеспечивающие беспрецедентную точность и эффективность.

Как подчеркнул заместитель генерального директора АО «РУМО» Станислав Анисимов, результатом совместных усилий стала уникальная компетенция в области создания систем управления и топливоподачи для газопоршневых двигателей и агрегатов на их основе, газомотокомпрессоров и других двигателей внутреннего сгорания. Этот продукт, не имеющий аналогов в России, является краеугольным камнем технологического суверенитета российской энергетики. Он знаменует собой полную замену импортных компонентов в самой высокотехнологичной части двигателя, электроагрегата и энергоцентра, навсегда избавляя отрасль от зависимости от зарубежных поставщиков. Эксперт уверен, что это – новый этап в развитии отечественной энергетики, открывающий путь к независимости и инновациям.

«Новая система АСУ и топливоподачи позволяет решать любые задачи управления новыми и действующими двигателями, работающими на натуральном и попутном газе с искровым зажиганием, с распределенным или внешним смешением топливной смеси, а также и на битопливных двигателях совместно с дизельным топливом», - рассказал Станислав Анисимов.

Справка о заводе АО «РУМО»

Акционерное общество «РУМО» (АО «РУМО») - завод энергетического и нефтегазового машиностроения, центр комплексных инжиниринговых решений по проектированию, изготовлению, поставке и обслуживанию агрегатов на базе поршневых компрессоров и двигателей внутреннего сгорания собственного производства для предприятий нефтегазовой, энергетической, судостроительной отраслей.

Исторически завод «РУМО» (ранее – «Фельзер и Ко» и «Двигатель революции») был основан в 1874 году в Риге, а в 1915 году, из-за военных действий Первой мировой войны, был эвакуирован в Нижний Новгород.

Сегодня АО «РУМО» выпускает поршневые компрессоры, газомотокомпрессоры, газоперекачивающие агрегаты и их системы, электростанции и электроустановки, судовые и стационарные двигатели. АО «РУМО» является единственным предприятием в России, имеющим технологические возможности выпускать поршневые компрессоры и газомотокомпрессоры мощностью свыше 1 МВт. В 2024 году завод «РУМО» отметил значимый юбилей – предприятию энергетического и нефтегазового машиностроения исполнилось 150 лет.

Справка об ООО «Альяс ЭКО»

Компания «Альянс ЭКО» - это российский разработчик и производитель систем управления для газопоршневых двигателей и агрегатов на их основе, газомотокомпрессоров и других двигателей внутреннего сгорания. Электронные блоки, составляющие основу данных систем, мы разрабатываем и производим на территории РФ. Разработчиками системы являются высококвалифицированные российские инженеры, имеющие богатый опыт как в области двигателестроения, так и в сфере технологий автоматизации. Программное обеспечение и большая часть компонентов системы также производится в России. Модульная САУ ГПА “Альянс-ЭКО” предназначена для обеспечения постоянного контроля и автоматического поддержания необходимых технологических параметров работы промышленного газового поршневого и газодизельного двигателя любого типа, любой марки и модели, любой конфигурации (L или V) цилиндров, двигателей любого типа смешения топливной смеси.

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