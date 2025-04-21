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Культура и отдых

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов, жители которых чаще всего приезжают в горы Сочи

22 апреля 2025 16:33  [88] Культура и отдых
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов, жители которых чаще всего приезжают в горы Сочи

Фото: ПАО "МегаФон"

Туристы и сотрудники курорта «Газпром Поляна» теперь могут бесплатно пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры МегаФона совместно с ПАО «Газпром» установили Wi-Fi зоны, обеспечивающие посетителям курорта доступ к высокоскоростному интернету.  

Согласно анализу обезличенных данных абонентов МегаФона, только в этом году туристический поток из Нижнего Новгорода в район горнолыжного курорта «Газпром Поляна» вырос на 32% в сравнении со средними показателями прошлого года. Нижегородские любители активного отдыха вошли в топ-5 регионов страны, жители которых наиболее активно сюда приезжают. В этом списке также путешественники из Москвы, Ленинградской, Самарской областей. Чаще всего нижегородцы отдыхают здесь в феврале и августе. 

Новые современные Wi-Fi точки охватывают более двух километров территорий в нижней части курорта — от торгово-развлекательного комплекса «Галактика» до нижних станций канатных дорог «Лаура» и «Альпика». Проектирование размещения свыше 50 точек доступа выполнено с учётом анализа посещаемости локаций. Их равномерное распределение обеспечивает гостей и персонал скоростным интернетом до 200 Мбит/с. Основное подключение происходит через сеть курорта «Газпром Поляна», однако при повышенной нагрузке задействуется инфраструктура МегаФона. Для этого специалисты оператора на постоянной основе проводят мониторинг состояния сети и осуществляют оперативную техническую поддержку. 

Реализация проекта позволяет пользователям сократить расход интернет-трафика и бесплатно делиться фотографиями и видео, вести прямые трансляции. Для подключения нужен только гаджет с поддержкой Wi-Fi. Авторизация проходит при помощи регистрации через СМС или звонок. К интернету могут подключиться все желающие, независимо от их мобильного оператора. Услуга дает возможность присоединить одновременно около десяти тысяч человек. 

«Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих вне зависимости от времени года. Такой тренд нельзя игнорировать, поэтому мы продолжаем реализовывать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей и туристов. Уверен, совместная и эффективная работа с курортом “Газпром Поляна” позволит нам и дальше развивать инфраструктуру и повышать качество услуг, делая отдых в горном Сочи ещё более привлекательным», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах Юга, Кавказа и Поволжья МегаФона Дмитрий Прозоров. 

«Совместно с МегаФоном мы создали одну из самых современных и быстрых Wi-Fi зон в Краснодарском крае, обеспечивающую стабильный и высокоскоростной интернет на территории всего курорта. Это стратегически важный шаг, направленный на повышение комфорта гостей и сотрудников. Скорость до 200 Мбит/с дает возможность отправлять любые объемы информации, фотографии и видеофайлы, общаться с близкими и быстро решать сложные рабочие вопросы. Мы прогнозируем рост турпотока на 15% и сможем всех обеспечить качественной связью. Развитие цифровой инфраструктуры остается для нас одним из приоритетных направлений, и мы будем продолжать инвестировать в технологии, чтобы курорт “Газпром Поляна” оставался лидером в сфере гостеприимства», — говорит Инна Искратова, начальник службы маркетинга и рекламы курорта «Газпром Поляна». 

Ранее инженеры оператора модернизировали порядка 80 базовых станций в горном кластере Сочи. Работы затронули посёлки Эсто‑Садок и Красная Поляна, жилые кварталы, зоны отдыха, торговые комплексы, медицинские учреждения и железнодорожные пути.

Фото предоставлено ПАО "МегаФон".

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Теги:
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